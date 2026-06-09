Sevgili Başak, bugün ilişkinde mesafeler bir engel değil, aksine romantizmi tırmandıran çok şık bir araca dönüşüyor. Ayrı şehirlerde veya evlerde olsanız bile, akşam kahvelerinizi alıp ekran karşısında baş başa yapacağınız uzun, sakin ve duygu yüklü dijital buluşma, ruhlarınıza inanılmaz bir huzur aşılayacaktır. Yeter ki aşka zaman ver!

Ama bekarsan, bugün sana gerçek dünyada yaklaşanlardan çok, dijitalin gizemli ve naif perdesi ardında tanıştığın bir ruha çekiliyorsun. Henüz yüz yüze gelmediğin ama yazdığı cümlelerle kalbinde incecik sızılar bırakan, müzik zevkiyle seni büyüleyen kişiyle aranızda son derece masum ve hayalperest bir hikaye başlıyor. Bu senin için yeni bir şey olmalı, zira güvenmek için tanımak ve dokunmak gerek değil mi? Ama bu deneyimin heyecanını da göz ardı etmemelisin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...