Sevgili Başak, bugün ilişkinde romantik lafların senin için zerre kadar önemi yok. Partnerinin sana vereceği en büyük sevgi göstergesi, faturaları yatırması, arabayı bakıma götürmesi veya sana günlük koşturmacanda pratik bir omuz vermesidir. Eylemlerle desteklenmeyen hiçbir sevgiye bugün inanmıyorsun ve hayatının kolaylaşmasını bekliyorsun.

Ama bekarsan, etrafındaki insanları tamamen mantık süzgecinden geçiriyorsun. Bir seminerde veya iş ortamında tanıştığın kişinin zekası ve profesyonelliği ilgini çekse de, şu an için aranızda zerre kadar romantik bir kıvılcım yok. Sadece bilgi alışverişi yaptığın, sınırları çok net çizilmiş mesafeli bir iletişimin dışına çıkmaya hiç niyetin yok. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...