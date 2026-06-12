Sevgili Başak, ilişkinde bugün dinlenmeye ve birbirinizin sessizliğine saygı duymaya ihtiyaç var. Sürekli konuşmak veya plan yapmak yerine, aynı odada herkesin kendi kitabını okuması bile aranızdaki bağı besleyecektir. Huzur, beklentisizlikten doğuyor.

Ama bekarsan, sosyal baskılara boyun eğmiyorsun. 'Dışarı çık, biriyle tanış' diyen arkadaşlarına kulak tıkayıp kendi yalnızlığını kaliteli bir şekilde yönetiyorsun. İlgi bekleyen değil, sadece kendi alanında huzurla duran yapın, zihinsel olgunluğa sahip kişilerin dikkatini gizlice çekiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...