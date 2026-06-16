Sevgili Başak, bugün Venüs ile Neptün arasındaki üçgen açı, ofiste meşhur detaycı yapını esneterek projeye büyük resimden bakmanı sağlıyor. Hazırlanan bir işin ufak pürüzlerine veya hatalarına takılmak yerine, ortaya konan yaratıcı ve ilham verici vizyonu takdir ederek projeye onay vereceksin. Mükemmeli ararken iyiyi kaçırmamayı öğreniyorsun.

Kariyerindeki bu esnek yaklaşım, mesai bitiminde kişisel rutinlerine de yansıyor. Çarşamba akşamı için yaptığın katı planları bir kenara bırakıp sadece cam kenarında oturup müzik dinleyerek hayallere dalmak ruhunu tazeleyecek. Kendini serbest bırakmanın hafifliğini yaşıyorsun.

Peki ya aşk? Bekar bir Başak burcu isen, kusursuz ya da daha doğru söylemle 'aranan özellikler' listeni çöpe atıyorsun. Dağınık, kuralsız ama inanılmaz derecede sanatsal ve ilham verici bir ruha sahip kişiye karşı duyduğun çekime teslim olacaksın. Kusurların içindeki güzelliği keşfediyorsun. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinin etrafta bıraktığı dağınıklığa veya unuttuğu bir detaya sinirlenmek yerine, aranızdaki tatlı ve sıcak atmosfere odaklanıp ona şefkatle sarılacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...