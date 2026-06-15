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Başak Burcu right-white
16 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Haziran Salı gününüz nasıl geçecek? 16 Haziran Salı günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Venüs ile Uranüs'ün açısı, sabah ofise geldiğinde seni ufak çaplı bir kaosla karşılıyor. Ekibinden önemli birinin aniden istifa etmesi veya acil bir izne ayrılmasıyla, onun dağınık ve yarım kalmış dosyaları doğrudan senin masana yığılacak. İlk başta derin bir iç çeksen de, bu kaosu düzeltmek tam senin kalemindir.

Darmadağın olmuş projeyi kendi analitik sistemine göre baştan aşağı yeniden yapılandırıyorsun. Başkasının bıraktığı enkazı sadece birkaç saat içinde tıkır tıkır işleyen bir makineye dönüştürmen, ofisteki herkesi kendine bir kez daha hayran bırakacak.

Peki ya aşk? Bu yoğun günün akşamında, Uranüs'ün etkisiyle partnerinden sadece sessizlik ve kişisel alan rica edeceksin. Onun sana hiçbir soru sormadan, yemeği sipariş edip seni koltuğa uzanmaya zorlaması, aşkın halden anlamaktan geçtiğini sana sıcacık bir hisle gösterecek. Bekar bir Başak burcu isen, bugün ofisteki karmaşalardan o kadar yoruldun ki; akşamı sadece yalnızlığına, iyi bir kitaba veya sevdiğin bir müziğe ayırarak kendi dinginliğini koruyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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