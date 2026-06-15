Sevgili Başak, bugün Venüs ile Uranüs'ün açısı, sabah ofise geldiğinde seni ufak çaplı bir kaosla karşılıyor. Ekibinden önemli birinin aniden istifa etmesi veya acil bir izne ayrılmasıyla, onun dağınık ve yarım kalmış dosyaları doğrudan senin masana yığılacak. İlk başta derin bir iç çeksen de, bu kaosu düzeltmek tam senin kalemindir.

Darmadağın olmuş projeyi kendi analitik sistemine göre baştan aşağı yeniden yapılandırıyorsun. Başkasının bıraktığı enkazı sadece birkaç saat içinde tıkır tıkır işleyen bir makineye dönüştürmen, ofisteki herkesi kendine bir kez daha hayran bırakacak.

Peki ya aşk? Bu yoğun günün akşamında, Uranüs'ün etkisiyle partnerinden sadece sessizlik ve kişisel alan rica edeceksin. Onun sana hiçbir soru sormadan, yemeği sipariş edip seni koltuğa uzanmaya zorlaması, aşkın halden anlamaktan geçtiğini sana sıcacık bir hisle gösterecek. Bekar bir Başak burcu isen, bugün ofisteki karmaşalardan o kadar yoruldun ki; akşamı sadece yalnızlığına, iyi bir kitaba veya sevdiğin bir müziğe ayırarak kendi dinginliğini koruyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...