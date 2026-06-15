Sevgili Başak, bugün Venüs ile Uranüs'ün altmışlığının şefkatli yansımasıyla ilişkinde anlayış ön planda. Partnerinin senin yorgunluğunu görüp evdeki tüm yükü sessizce devralması, yemeği organize edip sana sadece dinlenme alanı bırakması kalbine dokunan en güzel hediye olacak.

Eğer bekar bir Başak burcu isen, bugün zorlama iletişimlere hiç tahammülün yok. Flört uygulamalarındaki yüzeysel sohbetlere cevap dahi vermiyor, kendini dinlendirmeyi ve sınırlarını korumayı seçiyorsun. Bu sağlıklı bencillik, ruhuna harika bir detoks sağlıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...