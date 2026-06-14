Sevgili Başak, bugün İkizler Yeni Ayı'nın iletişimde netlik isteyen açısıyla, partnerinle aranızdaki 'zaman ayıramama' gerginliği, akşam saatlerinde seslerin hafifçe yükselmesine neden olabilir. Haklılık savaşına girmek yerine, sadece ona sarılmak ve şefkat dilenmek, buzları saniyeler içinde eritecektir.

Bekar bir Başak burcu isen, flörtlere mesaj atmak bile sana angarya geliyor. Kendini yalnızlaştırdığın bu evrede, ısrarcı olmayan, 'ne zaman istersen o zaman görüşürüz' diyerek sana alan tanıyan karakterler radarına giriyor. Saygı, aşktan önce geliyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...