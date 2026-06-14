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Başak Burcu right-white
15 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Haziran Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 15 Haziran Pazartesi günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, İkizler Yeni Ayı pazartesi sabahı ofiste sana mentörlük veya eğitmenlik görevi veriyor. Ancak sana emanet edilen yeni personel veya stajyer öylesine yetersiz ve algısı kapalı biri ki, ona bir işi öğretmek kendi işini yapmaktan on kat daha zor gelecek. Sabrının sınırlarında bir mesai geçiriyorsun.

Ofisteki bu eğitim stresi, tüm enerjini emecek. Akşam eve döndüğünde, düzen takıntını dahi bir kenara bırakıp tezgahtaki bulaşıklara veya salondaki dağınıklığa dokunmadan doğrudan uyumayı seçeceksin. Bazen mükemmel olmak değil, sadece sakin kalmak istersin. İşte bu an üzerindeki yüklerden arınmanı sağlayacak! 

Aşkta ise bu yorgunluk sorun yaratıyor. İlişkinde partnerin, senin sürekli bitkin olmandan ve ona vakit ayıramamandan şikayet ederek küçük çaplı bir kriz çıkarabilir. 'Ben dışarıda savaşıyorum' savunması, aranızdaki soğukluğu sadece artıracak. Bekarsan, iş ortamındaki iletişim kaosundan o kadar usandın ki, sana hafta sonu için plan teklif eden flörtüne cevap vermeyi bile erteliyorsun. Aşka ayıracak gram enerjin kalmadı mı? Bize soracak olursan, bunu yeniden düşünmelisin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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