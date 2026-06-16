Sevgili Başak, bugün Venüs ile Neptün üçgeninin getirdiği kabullenici enerjiyle, ilişkinde partnerinin eksiklerini değil, sana kattığı güzellikleri görüyorsunuz. Mükemmeliyetçilik zırhını çıkarıp aşkın kusurlu ama gerçek doğasına teslim olmak, aranızdaki bağı iyileştirecek.

Eğer bekar bir Başak burcu isen, zihnine meydan okuyan kaotik ama büyüleyici karaktere çekiliyorsun. Mantığının 'hayır' dediği ama kalbinin sanatsal auraya kapıldığı bu taze tanışma, sana aşkın kurallarla yaşanmadığını harika bir şekilde öğretecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...