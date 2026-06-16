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Başak Burcu right-white
17 Haziran 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.06.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 17 Haziran Çarşamba günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 17 Haziran Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Venüs ile Neptün'ün üçgen açısı altında cam kenarında hayallere dalmak veya masa başında çeneni ellerine dayayarak uzun süre düşüncelere dalmak, boyun ve çene kavisinde uyuşuk bir hassasiyete neden olabilir. Zira bugün gökyüzünün enerjisi en çok üst bedenini etkiliyor. 

Bu astrolojik enerjinin boynunda yarattığı fiziksel basıncı açmak için, başını nazikçe omuzlarına doğru yatırarak yapacağın yavaş boyun esnemelerine ve çene masajlarına yönelmelisin. Boyun kaslarını bu şekilde fiziksel olarak rahatlatmak, bedensel akışını ve zindeliğini harika bir şekilde tazeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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