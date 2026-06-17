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Başak Burcu right-white
18 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Haziran Perşembe gününüz nasıl geçecek? 18 Haziran Perşembe günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Venüs ile Plüton karşıtlığı, her detayı ilmek ilmek planladığın ofis projeni son dakika aksilikleriyle yerle bir ediyor. Ancak planın çökmesi seni strese sokmak yerine, içinde yıllardır gizli kalan doğaçlama yeteneğini ortaya çıkaracak. Krizi anında yönetip sıfır hazırlıkla harika bir iş çıkaracaksın.

Kontrolü kaybetmenin aslında ne kadar özgürleştirici olduğunu fark ettiğin bir gün. İş çıkışında ajandana sadık kalmak yerine, tesadüfi bir şekilde farklı bir sokağa sapacak veya hiç planlamadığın salaş bir mekana giderek belirsizliğin tadını sonuna kadar çıkaracaksın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, planlanan bir randevunun iptal olmasına veya yemeğin yanmasına gülüp geçerek, partnerinle evde peynir ekmek eşliğinde çok daha neşeli bir akşam geçiriyorsun. Venüs ile Plüton karşıtlığı, kaosun içindeki romantik esnekliği keşfetmeni sağlıyor. Bekar bir Başak burcu isen, hiç planlamadan adım attığın mekanda veya bozulan bir organizasyonun tam ortasında; senin gibi krizlere pratik yaklaşan ve duruma gülerek uyum sağlayan biriyle tanışıp, anında çok samimi bir çekime kapılabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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