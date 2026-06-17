Sevgili Başak, bugün ilişkinde mükemmeliyetçiliği bırakıp olayların akışına teslim olmak, partnerinle arandaki tüm stresi söküp atıyor. Hatalara veya bozulan planlara birlikte kahkaha atabilmek, ilişkinin ne kadar sarsılmaz bir dostluk üzerine kurulduğunu kanıtlıyor.

Bekar bir Başak burcu isen, Venüs ile Plüton karşıtlığı altında kusursuz profiller bugün hiç ilgini çekmiyor. Dağınık, plansız ama kriz anlarında zekasıyla seni güldürebilen doğal bir karaktere kalbini aralıyorsun. Belirsizliğin içinden doğan bu iletişim sana çok taze bir nefes verecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...