Sevgili Başak, bugün partnerinle ilişkindeki 'her şey kusursuz olmalı' baskısını kırmak, aranızdaki şefkati ve neşeyi ortaya çıkarıyor. Chiron'un Boğa burcundaki konumu, kusurlu anların bile ne kadar samimi olduğunu deneyimlemeni sağlayacak.

Bekar bir Başak burcu isen, bugün aşktaki kontrol listeni yırtıp atıyorsun. Sana huzur veren, ufkunun genişliğine hayran kaldığın ve yanında hata yapma korkusu yaşamadığın sakin ruhla çok taze bir bağ kuracaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...