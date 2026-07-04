Sevgili Başak, pazar gününü Ay'ın Balık burcundaki o akışkan, kuralsız ve sanatsal enerjisiyle karşılıyorsun. Senin o meşhur düzen, kontrol ve kusursuzluk takıntın, bu şifalı gökyüzü altında adeta eriyip gidiyor. Hafta sonu için hazırladığın temizlik planını veya yapılacaklar ajandanı bir kenara fırlatıp, dağınıklığın ve kaosun içinde ilham bulmayı seçeceksin. Mükemmel olmak zorunda değilsin.

Her şeyi planlamaktan vazgeçtiğinde hissedeceğin o muazzam hafiflik, ruhunu bir kafesten kurtaracak. Sanatla ilgilenmek, müzik dinlemek, plansızca sokağa çıkmak veya sadece anın tadını çıkarmak, içindeki yaratıcı gücü uyandırarak sana tarif edilemez bir huzur ve yaşamsal bir sevinç sunuyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinle bugün her şeyi yüzünüze gözünüze bulaştırdığınız, planların iptal olduğu ama buna rağmen yerlere yatarak güldüğünüz harika bir gün yaşıyorsun. Kusurlarınızla sevmek ilişkini perçinleyecek. Bekar bir Başak burcu isen, ütülü gömlekli insanlardan sıkılarak; hayatı akışta yaşayan, sanatsal bir ruha sahip ve seni sürekli şaşırtan o özgür karaktere karşı sarsıcı bir çekim duyacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...