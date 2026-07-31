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Başak Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Ağustos ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Başak ve yükselen Başak burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Başak ve yükselen Başak burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Ağustos ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Ağustos ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, ayın ilk yarısında duyguların perde arkasında kalıyor. 12 Ağustos’taki tutulma gizli alanında gerçekleştiği için kimseye anlatmadığın bir hissi kendi içinde tamamlayacaksın. İlişkin varsa, asıl kırılma 28 Ağustos’ta ortaklık ve evlilik evindeki tutulmayla gelecek. Aylardır cevapsız bıraktığın soruyu soracak, ilişkinin nereye gittiğini açık biçimde öğreneceksin. 27 Ağustos’taki Güneş ve Merkür buluşması, o konuşmada doğru kelimeleri bulmanı sağlayacak.

Eğer kalbin boşsa, ağustos sana uzaklardan değil, çok yakınından bir isim getiriyor. Yıllardır tanıdığın bir arkadaşının bakışındaki değişimi 25 Ağustos’tan sonra sezeceksin. Tanışma telaşı yaşatmayan bu yakınlık, güvenle başladığı için hızla yerleşecek. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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