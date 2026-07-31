Sevgili Başak, ayın ilk yarısında duyguların perde arkasında kalıyor. 12 Ağustos’taki tutulma gizli alanında gerçekleştiği için kimseye anlatmadığın bir hissi kendi içinde tamamlayacaksın. İlişkin varsa, asıl kırılma 28 Ağustos’ta ortaklık ve evlilik evindeki tutulmayla gelecek. Aylardır cevapsız bıraktığın soruyu soracak, ilişkinin nereye gittiğini açık biçimde öğreneceksin. 27 Ağustos’taki Güneş ve Merkür buluşması, o konuşmada doğru kelimeleri bulmanı sağlayacak.

Eğer kalbin boşsa, ağustos sana uzaklardan değil, çok yakınından bir isim getiriyor. Yıllardır tanıdığın bir arkadaşının bakışındaki değişimi 25 Ağustos’tan sonra sezeceksin. Tanışma telaşı yaşatmayan bu yakınlık, güvenle başladığı için hızla yerleşecek. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…