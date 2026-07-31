Sevgili Başak, Ağustos ayında maddi konularda perde arkasında yürüttüğün hazırlıkların sonuçlarını toplamaya başlayabilirsin. 6 Ağustos’ta Venüs’ün Terazi burcuna geçmesi gelir alanını desteklerken maaş artışı, yeni müşteri veya düzenli ek kazanç ihtimalini güçlendirebilir. 12 Ağustos’taki Aslan Tam Güneş Tutulması ise henüz herkese açıklamadığın bir proje ya da gizli yürütülen iş görüşmesi için başlangıç yaratabilir.

17 Ağustos’taki Venüs ve Jüpiter açısı beklenmedik bir ödeme, prim veya maddi destek getirebilir. 25 Ağustos’ta Merkür’ün Başak burcuna geçmesi pazarlık gücünü artırarak rakamları senin lehine çevirebilir. 28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması ise bir ortaklık veya müşteri anlaşmasının sonucunda gelir düzeninde net bir yön değişikliği yaratabilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…