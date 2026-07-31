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Başak Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Başak ve yükselen Başak burçlarının Ağustos ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Ağustos ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ağustos ayında günlük düzenindeki küçük değişiklikler bedeninin genel dengesini doğrudan etkileyebilir. 13 Ağustos’ta Ay’ın Başak burcuna geçmesiyle sindirim, uyku ve çalışma temposu konusunda daha hassas davranabilirsin. 17 Ağustos’taki Mars ve Neptün karesi zihinsel yorgunluğun fiziksel enerjine yansımasına neden olabilir.

28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması başkalarının temposuna yetişmeye çalışırken kendi dinlenme ihtiyacını geri plana atmaman gerektiğini gösterebilir. Ay sonunda sade ve düzenli bir günlük ritim sana iyi gelecektir.

Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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