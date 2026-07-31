Sevgili Başak, Ağustos ayında günlük düzenindeki küçük değişiklikler bedeninin genel dengesini doğrudan etkileyebilir. 13 Ağustos’ta Ay’ın Başak burcuna geçmesiyle sindirim, uyku ve çalışma temposu konusunda daha hassas davranabilirsin. 17 Ağustos’taki Mars ve Neptün karesi zihinsel yorgunluğun fiziksel enerjine yansımasına neden olabilir.

28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması başkalarının temposuna yetişmeye çalışırken kendi dinlenme ihtiyacını geri plana atmaman gerektiğini gösterebilir. Ay sonunda sade ve düzenli bir günlük ritim sana iyi gelecektir.

Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…