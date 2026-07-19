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Metal Dünyasında Hangi Ülkeye Ait Olduğunu Buluyoruz!

etiket Metal Dünyasında Hangi Ülkeye Ait Olduğunu Buluyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
19.07.2026 - 23:01
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Her ülkeden çıkan metal grupların kendine has bir tarzı var. Almanya, Norveç, İsveç... Metal müziğin şekillenmesinde büyük rol oynayan gruplar buralardan çıktı. Peki senin ruhun nereye ait? Bu testte şarkı seçimlerini yap, cevabı birlikte öğrenelim.

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1. Bir metal festivali için bilet aldın, hangisi seni daha çok heyecanlandırır?

2. Bir metal albümünü tekrar tekrar dinlemeni sağlayan şey hangisi?

3. Önümüzdeki hafta sonu bir etkinliğe gideceksin. Hangisini seçersin?

4. Bir metal konserinde en sinir olduğun kişi hangisi?

5. Peki, biri sana nasıl bir hediye alsa hoşuna gider?

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6. Bir müzik eleştirmeni senin zevkini tek cümleyle nasıl özetlerdi?

7. Metal dinlemeyen bir arkadaşın sana "Bu şarkılarda ne buluyorsun?" dedi. Cevabın ne olur?

8. Peki, aynı arkadaşın sana "Bir grup öner." dedi. Ne yaparsın?

9. Son olarak, metal dinlerken en sık yaptığın şey hangisi?

Sen metal dünyasında İsveç ruhu taşıyorsun!

Senin için metal sadece sertlikten ibaret değil; akılda kalan şarkılar, güçlü melodiler ve kaliteli besteler de en az agresiflik kadar önemli. Bir albümü yıllar sonra bile açıp dinleyebiliyorsan, o iş sende yer etmiştir. Yeni gruplar keşfetmeyi seviyor ama kulağına hitap etmeyen hiçbir şeyi sırf popüler diye dinlemiyorsun. Muhtemelen çalma listende bir gün In Flames çalarken ertesi gün Opeth veya Ghost açabilirsin. Hem sertliği hem melodiyi aynı potada eritebilen bir zevkin var. Metal ruhun İsveç'in efsanevi sahnesinde kendine yer buluyor.

Senin metalci ruhun Norveç'ten geliyor!

Sen popüler olanın peşinden gitmekten çok kendi yolunu çizmeyi tercih ediyorsun. Müzikte biraz gizem, biraz karanlık ve bolca karakter arıyorsun. Herkesin bildiği gruplar yerine keşfetmesi biraz emek isteyen işleri bulmak sana daha çekici geliyor. Mayhem, Emperor, Darkthrone gibi Norveç sahnesinin efsane gruplarıyla benzer bir ruha sahipsin. Fazla cilalı işler sana göre değil, biraz hamlık ve kaos hoşuna gidiyor. Bu yüzden senin ruhun, black metalin doğduğu topraklar olan Norveç'e ait...

Senin metalci ruhun Amerika'da!

Metal senin için biraz da enerji patlaması demek. Konserler, festivaller, kalabalıklar ve unutulmaz canlı performanslar seni heyecanlandırıyor. Bir şarkıyı sevmek için bazen sadece seni gaza getirmesi bile yeterli olabiliyor. Metallica, Slayer, Lamb of God gibi efsanelerin ortaya çıktığı bu coğrafya, senin müzik tarzını birebir yansıtıyor. Enerjisiyle, tutkusuyla, kaosuyla ve kalitesiyle sen metali yaşamayı seviyorsun!

Sen, metal dünyasında Alman ruhunu yansıtıyorsun!

Sen detayları kaçırmayan bir metal dinleyicisisin. Bir şarkıyı dinlerken sadece enerjisine değil, nasıl yazıldığına, nasıl kaydedildiğine ve nasıl çalındığına da dikkat ediyorsun. Teknik detaylar seni gerçekten etkiliyor ve emek verilmiş işleri hemen fark ediyorsun. Çalma listende Rammstein, Blind Guardian, Helloween, Kreator gibi efsaneler çalma listenden eksik olmuyor. Çünkü sen rastgele değil, sağlam işlerden hoşlanıyorsun. Bu yüzden senin metalci tarafın kesinlikle Almanya'ya ait!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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