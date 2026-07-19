Metal Dünyasında Hangi Ülkeye Ait Olduğunu Buluyoruz!

Senin için metal sadece sertlikten ibaret değil; akılda kalan şarkılar, güçlü melodiler ve kaliteli besteler de en az agresiflik kadar önemli. Bir albümü yıllar sonra bile açıp dinleyebiliyorsan, o iş sende yer etmiştir. Yeni gruplar keşfetmeyi seviyor ama kulağına hitap etmeyen hiçbir şeyi sırf popüler diye dinlemiyorsun. Muhtemelen çalma listende bir gün In Flames çalarken ertesi gün Opeth veya Ghost açabilirsin. Hem sertliği hem melodiyi aynı potada eritebilen bir zevkin var. Metal ruhun İsveç'in efsanevi sahnesinde kendine yer buluyor.