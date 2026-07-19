Metal Dünyasında Hangi Ülkeye Ait Olduğunu Buluyoruz!
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Her ülkeden çıkan metal grupların kendine has bir tarzı var. Almanya, Norveç, İsveç... Metal müziğin şekillenmesinde büyük rol oynayan gruplar buralardan çıktı. Peki senin ruhun nereye ait? Bu testte şarkı seçimlerini yap, cevabı birlikte öğrenelim.
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1. Bir metal festivali için bilet aldın, hangisi seni daha çok heyecanlandırır?
2. Bir metal albümünü tekrar tekrar dinlemeni sağlayan şey hangisi?
3. Önümüzdeki hafta sonu bir etkinliğe gideceksin. Hangisini seçersin?
4. Bir metal konserinde en sinir olduğun kişi hangisi?
5. Peki, biri sana nasıl bir hediye alsa hoşuna gider?
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6. Bir müzik eleştirmeni senin zevkini tek cümleyle nasıl özetlerdi?
7. Metal dinlemeyen bir arkadaşın sana "Bu şarkılarda ne buluyorsun?" dedi. Cevabın ne olur?
8. Peki, aynı arkadaşın sana "Bir grup öner." dedi. Ne yaparsın?
9. Son olarak, metal dinlerken en sık yaptığın şey hangisi?
Sen metal dünyasında İsveç ruhu taşıyorsun!
Senin metalci ruhun Norveç'ten geliyor!
Senin metalci ruhun Amerika'da!
Sen, metal dünyasında Alman ruhunu yansıtıyorsun!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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