Sevgili Balık, bu hafta Satürn'ün para alanındaki geri hareketi ve suyun hassasiyeti lenf sistemine, özellikle koltuk altı ve boyun çevresindeki bezlere dikkat çekiyor, bu hafta kendini hafif şişkin ya da ağır hissedebilirsin. Kuru fırça masajı ya da ılık duş sonrası yapılan hafif kollarını yukarı kaldırma hareketleri lenf akışını canlandırır. Güneş ve Jüpiter'in iş ve sağlık alanındaki bereketi ise bedeninin bu hafta hızlanmaktan çok, düzenli akışa ihtiyacı olduğunu fısıldıyor.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…