Sevgili Balık, yaratıcılığın bu hafta doğrudan cebine yansıyabilir; bir sanatsal proje, bir hobiden doğan iş ya da spekülatif bir alanda attığın küçük bir adım sana beklenmedik bir kazanç getirebilir. Merkür'ün düzelmesiyle geciken bir yaratıcı ödeme ya da telif de nihayet elinize ulaşabilir. Yalnız sezgilerin ne kadar güçlü olsa da, 'içime doğdu' diyerek riskli bir yatırıma tüm birikimini yatırma, kalbinle aklını bu hafta birlikte çalıştır.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…