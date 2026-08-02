Sevgili Balık, 6 Ağustos’taki Son Dördün yakın çevrenle bir hesabı netleştiriyor; bir kardeşinle, komşunla ya da bir tanıdığınla aranızda kalan bir para konusu bu hafta konuşulabilir. Merkür’ün 9 Ağustos’ta günlük düzen alanına geçmesi, ek bir işten ya da fazla mesaiden gelecek küçük bir kazancı destekliyor. Ancak yöneticin Neptün’ün geri hareketi bütçende hayalle gerçeği karıştırmana yol açabilir, tahmine değil elindeki rakama bakmalısın. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…