Sevgili Balık, bugün ilişkinde duygusallıktan sıyrılıp beklentilerini net bir şekilde masaya koyuyorsun. Partnerinle arandaki dengesiz fedakarlıkları eşitleyerek kurduğun bu yeni düzen ise asla sevgini zedelemeyecek. Hatta tam aksine birbirinize daha saygılı davranmanızı sağlayacak.

Bekar bir Balık burcu isen, Venüs ile Plüton karşıtlığı altında aşkta boş vaatlere karnın tok. Sana sadece zamanını değil, somut çabasını ve yatırımını sunan, sözünün eri kararlı bir profile şans vereceksin. Kalbini ancak değerini ispatlayanlar kazanabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...