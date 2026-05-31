Sevgili İkizler, bu Haziran ayı 'Tatlı sözlerle dolu bir yaz rüyasıyla başlıyor' desek yeridir! Zira, 13 Haziran'da güzellik gezegeni Venüs'ün iletişim evine geçişi, partnerinle arandaki bağı daha önce hiç olmadığı kadar alevlendirirken, seni büyüleyici ve eğlenceli bir romantizme davet ediyor. Ancak bu neşeli tablonun ardında, ayın sonlarındaki retro etkisiyle geçmişten gelen eski bir parasal krizin aniden gün yüzüne çıkma ihtimali var.

Tabii henüz kalbin boşsa, sürpriz yolculuklardan hiç ummadığın, son derece entelektüel bir aşk doğabilir. Eskiden farklı dünyalardan geldiğinizi düşündüğün ve sadece uzaktan selamlaştığın birinin aslında senin zekana ne kadar hayran olduğunu fark ettiğinde, aranızda önlenemez bir çekim oluşabilir. Ya da ansızın hayatına giren bir yabancıyla yaz akşamlarında fısıldaşacağınız keyifli sohbetlerin peşinden koşarken, nabzının daha önce hiç bu kadar atmadığını hissedebilirsin. Zihnine hitap eden bu romantizmin getireceği güzelliklere kendini hazırlasan iyi edersin. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…