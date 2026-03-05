onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz Var mı? Taşacak Bu Deniz Yeni Bölüm Ne Zaman?

Taşacak Bu Deniz Var mı? Taşacak Bu Deniz Yeni Bölüm Ne Zaman?

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.03.2026 - 11:50

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü geçtiğimiz hafta basketbol maçı yayını nedeniyle iptal edilmişti. Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilmişti. Peki, Taşacak Bu Deniz var mı, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışıyla Taşacak Bu Deniz sorusunun yanıtını bulduk.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Taşacak Bu Deniz yeni bölüm var mı?" sorusu gündemde. TRT 1, yayın akışını yayınladı.

"Taşacak Bu Deniz yeni bölüm var mı?" sorusu gündemde. TRT 1, yayın akışını yayınladı.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü iptal edilmişti. Seyirciler Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ederken sosyal medyada bu konu gündem oldu. TRT 1'in yayınlanan yayın akışında Taşacak Bu Deniz'in iptal edilen 20. bölümünün 6 Mart Cuma akşamı yayınlanacağı açıklandı.

İşte Taşacak Bu Deniz'in 20. bölüm fragmanı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerde ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın