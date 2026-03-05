Taşacak Bu Deniz Var mı? Taşacak Bu Deniz Yeni Bölüm Ne Zaman?
TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü geçtiğimiz hafta basketbol maçı yayını nedeniyle iptal edilmişti. Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilmişti. Peki, Taşacak Bu Deniz var mı, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışıyla Taşacak Bu Deniz sorusunun yanıtını bulduk.
"Taşacak Bu Deniz yeni bölüm var mı?" sorusu gündemde. TRT 1, yayın akışını yayınladı.
İşte Taşacak Bu Deniz'in 20. bölüm fragmanı:
