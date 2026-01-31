Sevgili Akrep, bugün senin için bir dönüm noktası olacak. Aslan burcunda meydana gelen Dolunay, iş hayatındaki monotonluğu bir çırpıda silip atıyor ve seni ışıldayan bir yıldıza dönüştürüyor. Üst düzey yöneticilerle gerçekleşecek bir toplantı, belki bir terfi müjdesi ya da belki de sorumluluklarının artışı gibi önemli konular bugünün gündemini oluşturabilir. Yeni ayın ilk günüyle birlikte, gücünü daha stratejik ve etkili bir şekilde kullanmaya başladığını hissedeceksin. Bugün attığın her adım, uzun vadede büyük sonuçlar doğurabilir, unutma.

İç dünyanda ise kontrol ihtiyacını yeniden değerlendirmeye başlıyorsun. Her şeyin senin kontrolünde olması gerektiği düşüncesi, belki de hayatının en büyük yanılgısı. Bu yanılgıdan kurtulduğun anda, üzerindeki ağırlığın hafiflediğini hissedeceksin. Kontrolü bıraktığın yerden ise daha güçlü bir şekilde yükseliyorsun. Bu sayede bir ekip üyesi, yönetici ya da patron değil; gerçek bir lider olduğunu da herkese hissettireceksin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…