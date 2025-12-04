onedio
Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Gönüllüler Takımındaki Erkek Yarışmacıları Açıkladı

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Gönüllüler Takımındaki Erkek Yarışmacıları Açıkladı

Acun Ilıcalı survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.12.2025 - 12:07

Survivor 2026 için geri sayım başladı. Heyecanın tavan yapacağı 2026 sezonu için Acun Ilıcalı seçmeleri Instagram hesabından düzenlediği anketlerle yapmıştı. Takımların oluşmasının ardından Ilıcalı, Survivor Gönüllüler takımının erkek yarışmacılarını duyurdu.

Buradan izleyebilirsiniz:

Survivor 2026'da Gönüllüler takımı için seçmeler tamamlandı.

Survivor 2026'da Gönüllüler takımı için seçmeler tamamlandı.

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 takımları için bu sene özenli bir çalışma yaptı. Gönüllüler takımında yarışacak yarışmacılar için Instagram hesabından anketler açan Ilıcalı, seyircinin oylarıyla takımları kurdu.

Acun Ilıcalı, yılbaşının ardından başlaması planlanan Survivor 2026'nın Gönüllüler takımında yarışacak erkek yarışmacıları Instagram'dan duyurdu.

