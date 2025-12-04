Reytingler Yetmedi: NOW’ın O Dizisi Erken Final Kararı Aldı
NOW’da izleyiciyle buluşan Sakıncalı dizisi geçtiğimiz haftalarda ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlamıştı. Özge Özpirinçi ve Salih Bademci’nin başrolü paylaştığı dizi reklamları ve tanıtımlarıyla beklentiyi yükseltmişti. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Erken final kararı geldi. İşte detaylar…
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin yeniden partner olduğu proje için seyirciler ikiye ayrılmış durumdaydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni bölümün reyting sonuçlarına göre yol haritası çizileceği açıklandı. Ancak sonuçlar tatmin etmedi ve Sakıncalı 5. bölümüyle erken final kararı aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın