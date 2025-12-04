onedio
Reytingler Yetmedi: NOW’ın O Dizisi Erken Final Kararı Aldı

Elif Sude Yenidoğan
04.12.2025 - 16:57

NOW’da izleyiciyle buluşan Sakıncalı dizisi geçtiğimiz haftalarda ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlamıştı. Özge Özpirinçi ve Salih Bademci’nin başrolü paylaştığı dizi reklamları ve tanıtımlarıyla beklentiyi yükseltmişti. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Erken final kararı geldi. İşte detaylar…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin yeniden partner olduğu proje için seyirciler ikiye ayrılmış durumdaydı.

İkiliyi yakıştıranlar yeniden izlemenin heyecanındayken kimileri de artık aynı yüzleri görmek istemediğini dile getirmişti. Özge Özpirinçci’nin bir projede daha anne rolünde olmasını eleştirenler de vardı. 

Sakıncalı, geçtiğimiz haftalarda ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı ancak reyting sonuçları beklendiği gibi olmadı ve düşük sıralama aldı. Ardından ise diziye bir hafta ara verildi.

Yeni bölümün reyting sonuçlarına göre yol haritası çizileceği açıklandı. Ancak sonuçlar tatmin etmedi ve Sakıncalı 5. bölümüyle erken final kararı aldı.

Gold Film imzalı dizinin 3. bölüm reytingleri ele alınarak karar aşamasına gelindi. Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin başrolündeki dizi için 5. bölümle ekranlara veda edilmesi uygun görüldü.

