Büyük Depremler Tıpkı Domino Gibi Zincirleme Deprem Başlatabilir mi?
Bazen bir deprem olduğunda sadece o bölgeyi etkilediğini düşünürüz ama işin aslı pek de öyle değil. Veriler, çok büyük depremlerin dünyanın diğer ucundaki fay hatlarını bile etkileyebildiğini gösteriyor. Özellikle 2004 yılındaki Hint Okyanusu depremi bu konuda önemli bir örnek olarak öne çıkıyor. Araştırmalar, depremin yalnızca bulunduğu bölgeyi değil, binlerce kilometre ötede yer alan ülkeleri bile etkilediğini ortaya koydu. Üstelik sarsıntılar, daha önce hiç depremle anılmayan bölgelerde bile görülebiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2004 depremi, yalnızca bir afet değildi. Zincirleme bir etki başlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Büyük depremler dünyanın dört bir yanında küçük sarsıntılar yaratabiliyor.
Peki nasıl tetikleniyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın