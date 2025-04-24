Büyük Depremler Tıpkı Domino Gibi Zincirleme Deprem Başlatabilir mi?

Tarihin en ölümcül felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçen 2004 Hint Okyanusu depremi yalnızca dev dalgalarla değil, yaydığı sarsıntılarla da iz bıraktı. 9.3 büyüklüğündeki bu dev deprem, yaklaşık 1.3 milyar ton TNT’ye eşdeğer enerji saldı ve bilim insanlarına göre bu, 100.000 Hiroşima bombasına denk geliyor.

O zamana kadar bilim insanları büyük depremlerin bu denli uzak bölgelerde sarsıntılar yaratabileceğini düşünmüyordu. Ancak 1992 yılında Kaliforniya’daki 7.3 büyüklüğündeki Landers depremi, Yellowstone Ulusal Parkı gibi uzak bölgelerde küçük sarsıntıları tetikleyince bu düşünce değişmeye başladı. Araştırmacılar bu kez daha geniş çaplı bir analiz yaparak 1990'dan bu yana meydana gelen 15 büyük depremi inceledi ve çarpıcı bir sonuca ulaştı: Bu depremlerin çoğu, dünyanın dört bir yanında küçük sarsıntılara neden olmuştu.