Yaşanan 6.2'lik Depremden Sonra Bir Villa Arsasının Zamlanması Tepkilere Neden Oldu
23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası ilginç bir ilan sosyal medyada gündeme oturdu. Bir villa arsasının fiyatı, depremden sadece bir gün sonra yaklaşık yarım milyon TL artırıldı. 22 Nisan'da 4.750.000 TL olan fiyat, 23 Nisan'da 5.250.000 TL olarak güncellendi. Fiyat değişikliğinin zamanlaması dikkat çekti. Görselin kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine kullanıcılar bu duruma tepkisiz kalmadı.
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Türkiye, 23 Nisan'a deprem haberleriyle uyandı biliyorsunuz ki.
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Birçok vatandaş kendini dışarı atma telaşındayken bazı ilan sahipleri zam yapmaktan da geri durmadı. Sosyal medyada çok konuşulan bu paylaşıma pek çok tepki geldi.
İşte o tepkiler:
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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