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Yaşanan 6.2'lik Depremden Sonra Bir Villa Arsasının Zamlanması Tepkilere Neden Oldu

Yaşanan 6.2'lik Depremden Sonra Bir Villa Arsasının Zamlanması Tepkilere Neden Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.04.2025 - 22:40 Son Güncelleme: 23.04.2025 - 22:44

23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası ilginç bir ilan sosyal medyada gündeme oturdu. Bir villa arsasının fiyatı, depremden sadece bir gün sonra yaklaşık yarım milyon TL artırıldı. 22 Nisan'da 4.750.000 TL olan fiyat, 23 Nisan'da 5.250.000 TL olarak güncellendi. Fiyat değişikliğinin zamanlaması dikkat çekti. Görselin kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine kullanıcılar bu duruma tepkisiz kalmadı.

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Türkiye, 23 Nisan'a deprem haberleriyle uyandı biliyorsunuz ki.

Türkiye, 23 Nisan'a deprem haberleriyle uyandı biliyorsunuz ki.

23 Nisan’da Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Ardından meydana gelen art arda sarsıntılar, kent genelinde tedirginliği daha da artırdı. Pek çok kişi evlerini hızla boşaltarak açık alanlara ve toplanma noktalarına yöneldi. Aynı anda iletişim hatlarında da ciddi kesintiler yaşanması, paniği büyüten bir diğer unsur oldu.

Birçok vatandaş kendini dışarı atma telaşındayken bazı ilan sahipleri zam yapmaktan da geri durmadı. Sosyal medyada çok konuşulan bu paylaşıma pek çok tepki geldi.

Birçok vatandaş kendini dışarı atma telaşındayken bazı ilan sahipleri zam yapmaktan da geri durmadı. Sosyal medyada çok konuşulan bu paylaşıma pek çok tepki geldi.

İşte o tepkiler:

İşte o tepkiler:
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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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