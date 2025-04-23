Yaşanan 6.2'lik Depremden Sonra Bir Villa Arsasının Zamlanması Tepkilere Neden Oldu

23 Nisan’da Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Ardından meydana gelen art arda sarsıntılar, kent genelinde tedirginliği daha da artırdı. Pek çok kişi evlerini hızla boşaltarak açık alanlara ve toplanma noktalarına yöneldi. Aynı anda iletişim hatlarında da ciddi kesintiler yaşanması, paniği büyüten bir diğer unsur oldu.