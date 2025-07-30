Yeryüzünü Yerinden Oynatan Anlar: Dünya Tarihinin Kayıtlara Geçen En Büyük Depremleri

31 Ocak 1906’da Ekvador ve Kolombiya açıklarında meydana gelen bu 8.8 büyüklüğündeki deprem, büyük bir tsunamiyi tetikledi. Kıyı yerleşimlerinin zarar gördüğü olayda, 500 ile 1.500 arasında insan hayatını kaybetti.

Tsunami, okyanus boyunca ilerleyerek Hawaii kıyılarına kadar ulaştı. Sarsıntının büyüklüğü daha önce 8.2 olarak tahmin edilse de, yapılan ölçümler sonrasında 8.8 olarak güncellendi.