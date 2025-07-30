Yeryüzünü Yerinden Oynatan Anlar: Dünya Tarihinin Kayıtlara Geçen En Büyük Depremleri
Yeryüzü zaman zaman şiddetli sarsıntılarla hatırlatıyor varlığını. 7.0 ve üzeri büyüklüğündeki depremler büyük kabul edilirken, 8.0 üzeri sarsıntılar yıkıcı etkiler bırakabiliyor. Son yüzyılda dünya genelinde farklı bölgelerde meydana gelen büyük depremler, milyonlarca insanın hayatını değiştirdi. Can kayıpları, tsunamiler ve büyük yıkımların yaşandığı bu olaylar, sismik tarihin en dikkat çeken anları arasında yer alıyor. İşte 1900 yılından bu yana kaydedilen en büyük depremler...
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Valdivia Depremi – Şili (9.5)
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Alaska Depremi – ABD (9.2)
Sumatra–Andaman Depremi – Endonezya (9.1)
Tohoku Depremi – Japonya (9.1)
Kamçatka Depremi – Rusya (9.0)
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Kamçatka Depremi – Rusya (8.8)
Şili Depremi – Quirihue (8.8)
Ekvador–Kolombiya Depremi (8.8)
Rat Adaları Depremi – Alaska (8.7)
Assam–Tibet Depremi – Hindistan/Tibet (8.6)
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Sumatra Depremi – Endonezya (8.6)
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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