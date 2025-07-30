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Mahkemeden Karar Çıktı: İstanbulkart'ta 30 Yaş Sınırı Kaldırıldı mı? İptal mi Edildi?

Mahkemeden Karar Çıktı: İstanbulkart'ta 30 Yaş Sınırı Kaldırıldı mı? İptal mi Edildi?

İstanbulkart
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.07.2025 - 19:32

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 2024 yılının Temmuz ayında, 30 yaşını doldurmuş öğrencilerin İstanbulkart indirim oranının yüzde 10'a düşürmene ilişkin karar aldı. Megakentte geniş bir kitlenin toplu taşıma ücretlerine etki eden bu karar, yargıya taşındı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nden ise beklenen karar çıktı, 30 yaşını aşan öğrencilere uygulanan indirim oranı kısıtlaması hukuka aykırı bulundu. Peki, İstanbulkart 30 yaş sınırı kalktı mı? İptal mi edildi? 

İşte, detaylar...

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İstanbulkart'ta öğrenci indiriminde 30 yaş sınırına ilişkin karar İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nce verildi!

İstanbulkart'ta öğrenci indiriminde 30 yaş sınırına ilişkin karar İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nce verildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin, İstanbulkart'ta 30 yaş ve üzeri öğrencilere uyguladığı indirim sınırına ilişkin 11 Temmuz 2024 tarihinde aldığı karar ile UKOME'nin 25 Temmuz 2024'teki kararı, İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. İBB Meclisi Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, 2024 yılının Ağustos ayında kararın iptaline ilişkin dava açmıştı.

Mahkeme, İBB Meclisi'nin ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı kararları ve 'bu kararların hazırlık sürecine ilişkin komisyon raporlarını' inceledi. İncelemeler neticesinde, 30 yaşını geçmiş öğrencilere toplu taşıma ücretlerinde uygulanan farklı muameleye yönelik bir gerekçe bulunmadığı tespit edildi.

Mahkeme, kararında şu ifadelere yer verildi:

Mahkeme, kararında şu ifadelere yer verildi:

'Davalı idare tarafından davaya konu karar tesis edilirken, 30 yaşından gün almış öğrencilerin eğitim seviyesindeki (Ortaöğretim/Yükseköğretim) ve eğitim türündeki (Açık Eğitim/Örgün Eğitim) farklılıklar ile istihdam edilip edilmedikleri, gelirlerinin bulunup bulunmadığı hususları dikkate alınarak bir sınıflandırmaya gidilmediği, kişiler arasındaki bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulmadığı anlaşılmakla birlikte, 30 yaşından gün almış öğrencilerin eğitim seviyesi, eğitim türü, gelir durumu gibi farklılıkları gözetilmeksizin yalnızca bu yaş grubunun iş gücüne katılımının yüksek olduğu varsayımına dayalı olarak yapılan toplu taşıma ücret düzenlemesinin, elde edilmek istenen kamu yararı ile farklı ücretlendirmeye tabi tutulan 30 yaşından gün almış öğrencilerin hakları arasında adil dengeyi zedeleyici nitelikte olduğu sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.'

İstanbulkart'ta 30 Yaş Sınırı Kaldırıldı mı, İptal mi Edildi?

İstanbulkart'ta 30 Yaş Sınırı Kaldırıldı mı, İptal mi Edildi?

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, İstanbulkart'ta 30 yaş sınırının 'hukuka uygun olmadığına hükmetti.' Böylece, 30 yaş ve üzeri öğrenciler için de mevcut öğrenci indirimi uygulamasının önü açıldı.

İstanbulkart'ta 30 Yaş Kararı Ne Anlama Geliyor?

Mahkemenin kararıyla birlikte, 30 yaşından büyük öğrenciler de artık indirimli İstanbulkart kullanabilecekler.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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ekrem ilk geldiğinde 25 yaş yapmaya çalıştı ona rağmen öğrenciler onun için sokaklara dökülüp jop biber gazı yediler