Mahkemeden Karar Çıktı: İstanbulkart'ta 30 Yaş Sınırı Kaldırıldı mı? İptal mi Edildi?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 2024 yılının Temmuz ayında, 30 yaşını doldurmuş öğrencilerin İstanbulkart indirim oranının yüzde 10'a düşürmene ilişkin karar aldı. Megakentte geniş bir kitlenin toplu taşıma ücretlerine etki eden bu karar, yargıya taşındı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nden ise beklenen karar çıktı, 30 yaşını aşan öğrencilere uygulanan indirim oranı kısıtlaması hukuka aykırı bulundu. Peki, İstanbulkart 30 yaş sınırı kalktı mı? İptal mi edildi?
İşte, detaylar...
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İstanbulkart'ta öğrenci indiriminde 30 yaş sınırına ilişkin karar İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nce verildi!
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Mahkeme, kararında şu ifadelere yer verildi:
İstanbulkart'ta 30 Yaş Sınırı Kaldırıldı mı, İptal mi Edildi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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