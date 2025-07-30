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30 Temmuz Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

30 Temmuz Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.07.2025 - 22:55

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Meteoroloji Perşembe Gününden İtibaren Havaların Serinleyeceğini Açıkladı

Meteoroloji Perşembe Gününden İtibaren Havaların Serinleyeceğini Açıkladı

Temmuz ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Yurdumuz, sıcak hava dalgalarının etkisi altında resmen kavruluyor! Sıcaklık rekorunun dahi kırıldığı Temmuz ayında havanın ne zaman serinleyeceği ise en çok merak edilen konu. 

Müjdeli haber, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi ve 'Havalar ne zaman serinleyecek?' sorusu sonunda cevabını buldu.

Mahkemeden Karar Çıktı: İstanbulkart'ta 30 Yaş Sınırı Kaldırıldı

Mahkemeden Karar Çıktı: İstanbulkart'ta 30 Yaş Sınırı Kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 2024 yılının Temmuz ayında, 30 yaşını doldurmuş öğrencilerin İstanbulkart indirim oranının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin karar aldı. Megakentte geniş bir kitlenin toplu taşıma ücretlerine etki eden bu karar, yargıya taşındı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nden ise beklenen karar çıktı, 30 yaşını aşan öğrencilere uygulanan indirim oranı kısıtlaması hukuka aykırı bulundu. Peki, İstanbulkart 30 yaş sınırı kalktı mı? İptal mi edildi?

Rusya’da 8.8 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Dalgaları Hawaii’ye Ulaştı

Rusya’da 8.8 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Dalgaları Hawaii’ye Ulaştı

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında yaşanan 8.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında ABD, Çin, Hawaii, Filipinler, Endonezya, Yeni Zelanda, Ekvador ve Peru’da tsunami alarmı verilmişti.

Oluşan dev dalgalar ilk olarak Rusya’da etkili olurken, boyu 3 metreye kadar çıkan yıkıcı dalgaların Hawaii kıyılarına da ulaştığı öğrenildi. Ayrıca dev dalgalar Japonya'yı da tehdit etmeye başladı.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi Tsunami  'Yaşam ve mülkün korunabilmesi için acilen harekete geçilmeli” açıklamasında bulundu.

Rusya’da 8.8’lik Depremin Ardından Şimdi de Klyuchevskoy Yanardağı Faaliyete Geçti

Rusya’da 8.8’lik Depremin Ardından Şimdi de Klyuchevskoy Yanardağı Faaliyete Geçti

Rusya'da Kamçatka Yarımadası'ndaki 8.8'lik depremin ardından bölgedeki Klyuchevskoy Yanardağı da faaliyete geçti. Rus devlet haber ajansı RIA'nın haberine göre, Rusya'da 8.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Kamçatka Yarımadası'ndaki Klyuchevskoy Yanardağı, faaliyete geçti.

Mersin’de 12 Yaşındaki Çocuk İşçi Öldürüldü: Katil Zanlısı Ustabaşı Gözaltına Alındı

Mersin’de 12 Yaşındaki Çocuk İşçi Öldürüldü: Katil Zanlısı Ustabaşı Gözaltına Alındı

Mersin’in Anamur ilçesinde bir dönercide çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can G., aynı iş yerinde ustabaşı olarak çalışan 24 yaşındaki N.U. tarafında ‘serviste yavaş çalışıyorsun” diyerek öldürüldü. 

Gözaltına alınan N.U’nun tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İlkokul Mezunu Annesi Çalıştırdı, Yüzde 100 Görme Engelli Kızı İlk 10 Bine Girerek Üniversiteyi Kazandı

İlkokul Mezunu Annesi Çalıştırdı, Yüzde 100 Görme Engelli Kızı İlk 10 Bine Girerek Üniversiteyi Kazandı

Mersin'in Silifke ilçesinde ilkokul mezunu annesinin kendisine kitapları okuması ile üniversite sınavına hazırlanan doğuştan görme engelli Nazalin Selvi, üniversite sınavında ilk 10 bin sıralamasına girdi.

Müfit Can Saçıntı'dan Sözcü'nün Haberine Büyük Tepki: "Gerçekten Ağzımı Bozmak İstemiyorum"

Müfit Can Saçıntı'dan Sözcü'nün Haberine Büyük Tepki: "Gerçekten Ağzımı Bozmak İstemiyorum"

Oyuncu, yönetmen ve senarist Müfit Can Saçıntı, Sözcü Gazetesi’nde kendisi hakkında çıkan “Konya Büyükşehir Belediyesi ile söyleşi için sözleşme imzaladı” haberine sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından “Ağzımı bozmadan kendimi zor tutuyorum” diyerek video yayınlanan Müfit Can Saçıntı, iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve yalan haberin bir an önce düzeltilmesi gerektiğini açıkladı.

Bir Kez Daha Uzatılmayacak: 7 Bin 438 Lira Ceza Ödememek İçin Yarın Son Gün

Bir Kez Daha Uzatılmayacak: 7 Bin 438 Lira Ceza Ödememek İçin Yarın Son Gün

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için belirlenen zaman yarın mesai bitiminde son erecek. 1 Ocak 2016'da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi süreci iki kez uzatılmış ve bir kez daha uzatma olmayacağı açıklanmıştı.

7 bin 438 lira ceza ödemek istemeyen vatandaşlar nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu.

Metroda Tavşan Maskesiyle ve Elinde Tüfekle Gezen Kişi Gözaltına Alındı

Metroda Tavşan Maskesiyle ve Elinde Tüfekle Gezen Kişi Gözaltına Alındı

Sarıyer Hacıosman metrosunda tavşan kostümü giyip, elinde oyuncak tüfekle seyahat eden şahıs gözaltına alındı.

Victor Osimhen'in Galatasaray'a Gelişi Bu Paylaşımla Resmileşti, Osimhen'den İlk Mesaj Geldi!

Victor Osimhen'in Galatasaray'a Gelişi Bu Paylaşımla Resmileşti, Osimhen'den İlk Mesaj Geldi!

Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in Galatasaray'a gelişi resmen yılan hikayesine dönmüştü. Sarı-kırmızılı takımın taraftarları bir umutlanıp bir üzülürken sonunda Osimhen transferi netleşti. Osimhen, akşam saatlerinde İstanbul'a inecek ve transfer görüşmeleri tamamlanacak. 

Galatasaray'dan Osimhen'e dair yapılan ilk resmi paylaşım ise kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Fenerbahçe ile Chobani İmzaları Attı: Hamdi Ulukaya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bir Araya Geldi

Fenerbahçe ile Chobani İmzaları Attı: Hamdi Ulukaya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bir Araya Geldi

Fenerbahçe ve Chobani arasında imzalar atıldı. Fenerbahçe Kulübü, stat isim ve Avrupa maçlarının forma sponsorluğu konusunda Chobani markasıyla anlaşmaya vardı. Düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bugüne kadar benzeri olmayan bir anlaşma yaptıklarını belirtti. Ulukaya ise yaptığı paylaşımda 'Birlikte daha büyük başarılara!' ifadelerine yer verdi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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