Bir Kez Daha Uzatılmayacak: 7 Bin 438 Lira Ceza Ödememek İçin Yarın Son Gün
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için belirlenen zaman yarın mesai bitiminde son erecek. 1 Ocak 2016'da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi süreci iki kez uzatılmış ve bir kez daha uzatma olmayacağı açıklanmıştı.
7 bin 438 lira ceza ödemek istemeyen vatandaşlar nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu.
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Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için 1 Ocak 2016 yılında karar çıkarılmıştı.
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Nüfus müdürlüklerindeki yoğunluk dikkatten kaçmadı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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