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Bir Kez Daha Uzatılmayacak: 7 Bin 438 Lira Ceza Ödememek İçin Yarın Son Gün

Bir Kez Daha Uzatılmayacak: 7 Bin 438 Lira Ceza Ödememek İçin Yarın Son Gün

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.07.2025 - 13:28

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için belirlenen zaman yarın mesai bitiminde son erecek. 1 Ocak 2016'da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi süreci iki kez uzatılmış ve bir kez daha uzatma olmayacağı açıklanmıştı.

7 bin 438 lira ceza ödemek istemeyen vatandaşlar nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu.

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Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için 1 Ocak 2016 yılında karar çıkarılmıştı.

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için 1 Ocak 2016 yılında karar çıkarılmıştı.

15 lira karşılığında yenilenebilen ehliyetler için süre iki kez uzatılmış ve son olarak 31 Temmuz 2025 tarihi belirlenmişti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların işlemlerini sorunsuz tamamlayabilmesi için belirli aralıklarla hatırlatmalar yaparak son güne bırakmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Ancak bu uyarılara rağmen birçok vatandaş, indirimli değişim için son iki güne girilirken nüfus müdürlüklerinin yolunu tuttu.

Nüfus müdürlüklerindeki yoğunluk dikkatten kaçmadı.

Nüfus müdürlüklerindeki yoğunluk dikkatten kaçmadı.

Belgelerin yenilenmesi için yarın mesai bitimine kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek ve eski ehliyetler geçersiz sayılacak.

Nüfus müdürlüklerinde görevli personel, artan yoğunluğa rağmen vatandaşların işlemlerini tamamlamak ve mağduriyet yaşanmasını önlemek amacıyla yoğun mesai harcıyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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