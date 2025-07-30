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Müfit Can Saçıntı'dan Sözcü'nün Haberine Büyük Tepki: "Gerçekten Ağzımı Bozmak İstemiyorum"

Müfit Can Saçıntı'dan Sözcü'nün Haberine Büyük Tepki: "Gerçekten Ağzımı Bozmak İstemiyorum"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.07.2025 - 13:52

Oyuncu, yönetmen ve senarist Müfit Can Saçıntı, Sözcü Gazetesi’nde kendisi hakkında çıkan “Konya Büyükşehir Belediyesi ile söyleşi için sözleşme imzaladı” haberine sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından “Ağzımı bozmadan kendimi zor tutuyorum” diyerek video yayınlanan Müfit Can Saçıntı, iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve yalan haberin bir an önce düzeltilmesi gerektiğini açıkladı.

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Sözcü Gazetesi’nde bugün Deniz Ayhan ismiyle yayınlanan haber gündem oldu.

Sözcü Gazetesi’nde bugün Deniz Ayhan ismiyle yayınlanan haber gündem oldu.

Habere göre Konya Büyükşehir Belediyesi, aralarında AKP’li milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Sevda Türküsev, Fulya Öztürk, Mehmet Akif Ersoy ve Müfit Can Saçıntı gibi isimlerle söyleşi yapmak için 20 milyon 575 bin liralık bütçe ayırdı.

Oyuncu, yönetmen ve senarist Müfit Can Saçıntı yayınlanan habere büyük tepki gösterdi.

Oyuncu, yönetmen ve senarist Müfit Can Saçıntı yayınlanan habere büyük tepki gösterdi.

41 yıllık bir sanat hayatı olduğunu hatırlatan Müfit Can Saçıntı, bu zaman zarfında herhangi bir iktidarın yanında olmadığını, hiçbir belediyenin üç kuruşluk ihalesinde ismi olmadığını söyledi.

Müfit Can Saçıntı’nın Sözcü’nün haberine tepkisi. 👇

Gazeteci Fulya Öztürk de yayınlanan habere tepki gösterdi.

Gazeteci Fulya Öztürk de yayınlanan habere tepki gösterdi.
twitter.com

'Bu yalan ve iftiradır. Kimse tarafından aranmış, böyle bir sözleşme imzalamış değilim. Kimse ile bu yönde bir görüşmem de olmamıştır . Bu yayın organının yetkililerine sesleniyorum ya bu uydurma bültende benimle ilgili kısmı çıkartın ve özür dileyin ya da yargı önünde hesaplaşalım.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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