Müfit Can Saçıntı'dan Sözcü'nün Haberine Büyük Tepki: "Gerçekten Ağzımı Bozmak İstemiyorum"

'Bu yalan ve iftiradır. Kimse tarafından aranmış, böyle bir sözleşme imzalamış değilim. Kimse ile bu yönde bir görüşmem de olmamıştır . Bu yayın organının yetkililerine sesleniyorum ya bu uydurma bültende benimle ilgili kısmı çıkartın ve özür dileyin ya da yargı önünde hesaplaşalım.'