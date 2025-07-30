Müfit Can Saçıntı'dan Sözcü'nün Haberine Büyük Tepki: "Gerçekten Ağzımı Bozmak İstemiyorum"
Oyuncu, yönetmen ve senarist Müfit Can Saçıntı, Sözcü Gazetesi’nde kendisi hakkında çıkan “Konya Büyükşehir Belediyesi ile söyleşi için sözleşme imzaladı” haberine sert tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından “Ağzımı bozmadan kendimi zor tutuyorum” diyerek video yayınlanan Müfit Can Saçıntı, iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve yalan haberin bir an önce düzeltilmesi gerektiğini açıkladı.
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Sözcü Gazetesi’nde bugün Deniz Ayhan ismiyle yayınlanan haber gündem oldu.
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Oyuncu, yönetmen ve senarist Müfit Can Saçıntı yayınlanan habere büyük tepki gösterdi.
Müfit Can Saçıntı’nın Sözcü’nün haberine tepkisi. 👇
Gazeteci Fulya Öztürk de yayınlanan habere tepki gösterdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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