Mersin’de 12 Yaşındaki Çocuk İşçi Öldürüldü: Katil Zanlısı Ustabaşı Gözaltına Alındı

İddiaya göre, dönerci dükkanına gelen ve burada ustabaşı olarak çalışan N. U. (24), aynı iş yerinde çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can G'nin servis yaparken yavaş davrandığını söyleyerek kendisiyle şakalaşmaya başladı. Ardından küçük çocuğu şaka amaçlı kovalayan U, Eyüp Can’ı pasajın sokağına kadar takip etti. Bu esnada çocuk gözden kayboldu.