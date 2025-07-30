Mersin’de 12 Yaşındaki Çocuk İşçi Öldürüldü: Katil Zanlısı Ustabaşı Gözaltına Alındı
Mersin’in Anamur ilçesinde bir dönercide çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can G., aynı iş yerinde ustabaşı olarak çalışan 24 yaşındaki N.U. tarafında ‘serviste yavaş çalışıyorsun” diyerek öldürüldü.
Gözaltına alınan N.U’nun tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Mersin’in Anamur ilçesinde korkunç bir çocuk işçi cinayeti işlendi.
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Pasaj içinde cansız bedeni bulundu.
Olay yerinden görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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