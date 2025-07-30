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Mersin’de 12 Yaşındaki Çocuk İşçi Öldürüldü: Katil Zanlısı Ustabaşı Gözaltına Alındı

Mersin’de 12 Yaşındaki Çocuk İşçi Öldürüldü: Katil Zanlısı Ustabaşı Gözaltına Alındı

Mersin
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.07.2025 - 14:50

Mersin’in Anamur ilçesinde bir dönercide çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can G., aynı iş yerinde ustabaşı olarak çalışan 24 yaşındaki N.U. tarafında ‘serviste yavaş çalışıyorsun” diyerek öldürüldü. 

Gözaltına alınan N.U’nun tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Mersin’in Anamur ilçesinde korkunç bir çocuk işçi cinayeti işlendi.

Mersin’in Anamur ilçesinde korkunç bir çocuk işçi cinayeti işlendi.

İddiaya göre, dönerci dükkanına gelen ve burada ustabaşı olarak çalışan N. U. (24), aynı iş yerinde çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can G'nin servis yaparken yavaş davrandığını söyleyerek kendisiyle şakalaşmaya başladı. Ardından küçük çocuğu şaka amaçlı kovalayan U, Eyüp Can’ı pasajın sokağına kadar takip etti. Bu esnada çocuk gözden kayboldu.

Pasaj içinde cansız bedeni bulundu.

Pasaj içinde cansız bedeni bulundu.

Olayın ardından Eyüp Can’ın iş yerine geri dönmemesi üzerine, çalışanlar çocuğu aramaya başladı. Pasaj içerisine giren çalışanlar, Eyüp Can’ı zemin katta hareketsiz halde yatarken buldu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde Eyüp Can G.'nin vücudunda çeşitli yerlerinde 5 adet kesici alet yarası bulunduğu öğrenildi.

Olayın Ardından Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan polis ekipleri, N.U'yu gözaltına aldı. Anamur Adliyesi’ne sevk edildi. Cinayetle ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Olay yerinden görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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