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Metroda Tavşan Maskesiyle ve Elinde Tüfekle Gezen Kişi Gözaltına Alındı

Metroda Tavşan Maskesiyle ve Elinde Tüfekle Gezen Kişi Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.07.2025 - 09:29

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Sarıyer Hacıosman metrosunda tavşan kostümü giyip, elinde oyuncak tüfekle seyahat eden şahıs gözaltına alındı.

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Olay, 27 Temmuz 2025 tarihinde akşam saatlerinde Sarıyer Hacıosman Metro istasyonunda yaşandı.

Kimliği incelenen şahsın 15 yaşındaki A.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Kimliği incelenen şahsın 15 yaşındaki A.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Yapılan çalışmada, şahsın elinde bulunan tüfeğin 'oyuncak tahta tüfek' olduğu, maskenin ise 'oyuncak tavşan maskesi' olduğu belirlendi. A.Y. hakkında 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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