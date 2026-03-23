article/comments
Erol Köse'ye Karşı Birçok İsmi Savunan Avukattan Çarpıcı Açıklama

Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.03.2026 - 00:32

Erol Köse’nin vefatının ardından magazin dünyasında geçmişe dair pek çok konu yeniden gündeme gelmeye başladı. Eski polemikler konuşulurken, bu kez bir avukattan gelen açıklama dikkat çekti. 

Müzik sektöründe uzun yıllar etkili bir figür olan Erol Köse’nin hayatını kaybetmesi, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

İstanbul’da yaşadığı rezidansta 16. kattan düştüğü öğrenilen Köse’nin ardından, evinde bir not bulunduğu ve ALS hastalığı nedeniyle bu kararı aldığı iddiaları gündeme geldi.

Henüz olayın tüm detayları netleşmemiş olsa da Köse’nin vefatı, yalnızca bir kayıp haberi olarak kalmadı. Yıllarca sektörde güçlü bir figür olarak anılan ve sayısız polemikle gündeme gelen Köse’nin ardından, başsağlığı mesajlarının yanı sıra geçmişte yaşanan birçok olay da yeniden konuşulmaya başlandı.

Sosyal medyada özellikle 90’lar ve 2000’lerin magazin gündemine damga vuran tartışmalar tekrar gündeme taşınırken, bazı isimler Köse ile yaşadıkları süreçlere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz saatlerde Erol Köse’ye karşı birçok kişiyi savunduğunu belirten avukat Serkan Toper’den de dikkat çeken bir açıklama geldi.

Toper, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erol Köse’nin özellikle bir dönem sosyal medyada güçlü bir figür olduğunu ancak karşısında yer alan kişilerin ciddi baskılarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

👉 “Erol Köse, sanat camiasında ve özellikle bir dönem Twitter’da güçlü bir figür, zeki ve başarılı bir adamdı. Ama aleyhine yazdığı veya pozisyon aldığı kişiler yoğun linçlere maruz bırakılıp, psikolojik baskı altına alınıyordu. O dönem Erol Köse’ye karşı birçok kişinin de avukatlığını yaptım. Ölmüş kişi ardından çok şey söyleyecek değilim elbette ama sonuç olarak güç ve etki geçicidir, asıl olan iyi insan olmak ve iyi kalabilmektir. Allah rahmet eylesin.”

Erol Köse’nin aleyhine yazdığı veya karşısında durduğu kişilerin yoğun linç ve psikolojik baskıya maruz kaldığını belirten Toper’in sözleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
