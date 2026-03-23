Erol Köse'ye Karşı Birçok İsmi Savunan Avukattan Çarpıcı Açıklama

Toper, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erol Köse’nin özellikle bir dönem sosyal medyada güçlü bir figür olduğunu ancak karşısında yer alan kişilerin ciddi baskılarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

👉 “Erol Köse, sanat camiasında ve özellikle bir dönem Twitter’da güçlü bir figür, zeki ve başarılı bir adamdı. Ama aleyhine yazdığı veya pozisyon aldığı kişiler yoğun linçlere maruz bırakılıp, psikolojik baskı altına alınıyordu. O dönem Erol Köse’ye karşı birçok kişinin de avukatlığını yaptım. Ölmüş kişi ardından çok şey söyleyecek değilim elbette ama sonuç olarak güç ve etki geçicidir, asıl olan iyi insan olmak ve iyi kalabilmektir. Allah rahmet eylesin.”

Erol Köse’nin aleyhine yazdığı veya karşısında durduğu kişilerin yoğun linç ve psikolojik baskıya maruz kaldığını belirten Toper’in sözleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.