90'ların Ünlü İsmi Niran Ünsal Yunanistan'a Yerleşti: Temizlik İşine Girdi!

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.03.2026 - 15:49

90’lı yılların sevilen isimlerinden Niran Ünsal, bu kez yeni iş girişimiyle gündemde. Bir süre önce Yunanistan’a yerleşen ünlü sanatçı, temizlik ve bakım hizmetleri üzerine şirket kuracağını açıkladı. Emeklilik hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Ünsal’ın yeni planı dikkat çekti. 

Kaynak: Habertürk / Eren Gürel

Kaynak: https://www.haberturk.com/niran-unsan...
90’lı yıllara damga vuran şarkılarıyla hafızalara kazınan Niran Ünsal, kariyerinde bambaşka bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Uzun yıllar müzik dünyasında aktif olan ünlü sanatçı, şimdi ise Yunanistan’da hayata geçireceği yeni iş planıyla gündemde.

Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre; Etiler’de geçtiğimiz günlerde görüntülenen Ünsal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Her şeyin yolunda olduğunu belirten sanatçı, Yunanistan’da temizlik ve bakım hizmetleri üzerine bir şirket kuracağını açıkladı.

Yeni girişimi hakkında konuşan Ünsal, “Yunanistan’da bir temizlik şirketi açıyorum. Şu anda eksik evrakları tamamlıyorum. Burada bir müzik şirketim zaten var ama ‘Onu mu yapayım, bunu mu yapayım?’ derken sonunda buna karar verdim” ifadelerini kullandı.

Bu alanda ciddi bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan ünlü isim, özellikle yaşlı ve bebek bakımı konusunda büyük bir açık olduğunu belirtti. “Araştırma yaptım. Temizlik işini gerçekten çok seviyorum. Evde de öyleyim. Yunanistan’da yaşlı nüfus çok fazla. Bu iş hem manevi hem de maddi olarak beni mutlu edecek” diyerek tercihinin nedenini anlattı.

Yunanistan’daki yaşamı hakkında da konuşan Ünsal, Atina’nın Varkiza bölgesinde küçük bir evi olduğunu dile getirdi.

Uzun süredir bu kararı düşündüğünü belirten şarkıcı, “10 yıldır benimle çalışan, hem kardeşim hem de manevi oğlum dediğim Emre, son iki yıldır ‘Abla mutlaka gelmelisin’ diyordu” sözleriyle sürecin nasıl geliştiğini paylaştı.

Son olarak “Hep böyle bir iş hayal ediyordum. Çok şükür hayata geçirdim ve mutluyum” diyerek sözlerini noktaladı.

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
