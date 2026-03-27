Haberler
Yaşam
Antarktika’da Şaşırtan Keşif: Buzların Altından Gizemli Şekil Çıktı!

Antarktika'da Şaşırtan Keşif: Buzların Altından Gizemli Şekil Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.03.2026 - 09:50

Antarktika’nın doğusunda eriyen buzullar, yıllardır saklanan çarpıcı bir oluşumu gün yüzüne çıkardı. Radar taramaları, yüzeyin yaklaşık 300 metre altında düzenli ve keskin hatlara sahip dev bir yapıyı işaret ediyor. İlk veriler, bu oluşumun klasik jeolojik süreçlerle tam olarak açıklanamadığını gösteriyor. Simetrik yapısı ve yoğunluk değerleri, bilim insanlarını farklı senaryolar üzerinde düşünmeye itti. 

Gelin detayalara birlikte bakalım...

Antarktika’da buzulların geri çekilmesi yalnızca iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne sermekle kalmıyor, aynı zamanda milyonlarca yıldır gizli kalan sırların da ortaya çıkmasına neden oluyor.

Son yapılan radar taramaları ise bilim dünyasını heyecanlandıran sıra dışı bir bulguyu gündeme taşıdı. 

Antarktika’nın doğusunda yer alan Wilkes Havzası’nda yürütülen “Polar Horizon 2026” görevi kapsamında yapılan incelemeler, bugüne kadar rastlanmayan türde bir yer altı oluşumunu ortaya çıkardı. Çok kanallı radar derinlik tarama sistemi (MCoRDS) ile elde edilen veriler, buz tabakasının yaklaşık 320 metre altında alışılmışın dışında bir yapı bulunduğunu gösteriyor.

İlk analizlere göre bu yapı, yaklaşık 45 metre yüksekliğinde dik duvarlara sahip ve belirgin şekilde köşeli bir geometri sergiliyor.

Doğal süreçlerle oluşan kaya yapılarında genellikle daha düzensiz formlar gözlemlenirken, bu keşifteki keskin hatlar ve simetrik düzen dikkat çekiyor. Bu durum, araştırmacıların alışılmış jeolojik açıklamaların ötesinde ihtimalleri de masaya yatırmasına neden oldu.

Bölge üzerinde gerçekleştirilen gravimetrik ölçümler de dikkat çekici sonuçlar verdi. Elde edilen veriler, yüzeyin altında yoğunluğu yüksek materyallerin bulunduğuna işaret ediyor. Bu da yapının sıradan tortul oluşumlardan ziyade daha kompakt ve dayanıklı bir yapıdan oluşabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Radar görüntüleri, söz konusu oluşumun yaklaşık 1,2 kilometrekarelik geniş bir alana yayıldığını ortaya koyarken, çokgen yapıya benzer bir form dikkat çekiyor.

Bazı bilim insanları bu yapıyı nadir görülen “kolon bazalt” gibi volkanik süreçlerle açıklamaya çalışsa da, mevcut veriler bu açıklamanın tek başına yeterli olmayabileceğini düşündürüyor.

Araştırmacılar, durumu daha anlaşılır kılmak için Antarktika’yı kalın bir örtüyle kaplı dev bir yüzey olarak tanımlıyor. Bu örtünün altına bakıldığında ise düzensiz değil, aksine planlı izlenimi veren bir yapı ile karşılaşılıyor. Bu da söz konusu oluşumun doğası hakkında soru işaretlerini artırıyor.

Bölgede yapılan sondaj çalışmalarında ayrıca yaklaşık 15 milyon yıl öncesine ait bitki polenlerine rastlanması, Antarktika’nın geçmişte bugünkünden çok farklı bir iklime sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Ancak keşfedilen yapının bu katmanların üzerinde konumlanıyor gibi görünmesi, oluşumun zamanlamasını daha da karmaşık hale getiriyor.

Tüm bu bulgulara rağmen bilim insanları temkinli. Uzmanlara göre en güçlü ihtimal, bu yapının nadir görülen ancak doğal süreçlerle oluşabilen sıra dışı bir jeolojik formasyon olması. Yine de ilerleyen araştırmalarda yapı içerisinde düzenli boşluklar ya da farklı anomaliler tespit edilirse, bu keşif yalnızca jeoloji alanında değil, bilim dünyasının genelinde büyük bir tartışmanın fitilini ateşleyebilir.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
