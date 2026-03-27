Bir İçerik Üreticisi Amerika’daki Yokuş Kuralını Anlattı: Yapmayan Cezayı Yiyor

Bir İçerik Üreticisi Amerika’daki Yokuş Kuralını Anlattı: Yapmayan Cezayı Yiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.03.2026 - 11:50

Yurt dışında uygulanan bazı dikkat çekici kurallar ülkemizde de gündem oluyor. ABD’de yaşayan bir içerik üreticisinin paylaştığı yokuşta park kuralı dikkat çekti. Kurala göre araç park edilirken direksiyonun yönü büyük önem taşıyor. Bu basit gibi görünen detayın ihmal edilmesi ise cezayla sonuçlanabiliyor. 

Trafikte küçük gibi görünen bazı detaylar, bazı ülkelerde ciddi yaptırımlara yol açabiliyor.

Trafikte küçük gibi görünen bazı detaylar, bazı ülkelerde ciddi yaptırımlara yol açabiliyor.

ABD’de uygulanan bir park kuralı da dikkat çekti. Görüntülerde özellikle yokuşlu sokaklarda park eden araçların tekerleklerinin belirli bir yöne çevrildiği dikkat çekti. Bu durumun tesadüf olmadığını belirten içerik üreticisi, ülkede uygulanan önemli bir trafik kuralını anlattı:

'Arkadaşlar bakın Amerika'da, eğer yokuş yukarıya park ediyorsanız, lastiğinizi eğer yukarıysa sola doğru çeviriyorsunuz. Bakın hepsi çevirmiş. Aşağı doğruysa da eğer sağa doğru çevirmeniz gerekiyor, yokuş aşağıysanız. Eğer yapmıyorsanız polis görürse ya da işte bu ceza kesiciler ceza yazabiliyor. Yani Amerika'da her şey ceza.'

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
