Bir İçerik Üreticisi Amerika’daki Yokuş Kuralını Anlattı: Yapmayan Cezayı Yiyor

ABD’de uygulanan bir park kuralı da dikkat çekti. Görüntülerde özellikle yokuşlu sokaklarda park eden araçların tekerleklerinin belirli bir yöne çevrildiği dikkat çekti. Bu durumun tesadüf olmadığını belirten içerik üreticisi, ülkede uygulanan önemli bir trafik kuralını anlattı:

'Arkadaşlar bakın Amerika'da, eğer yokuş yukarıya park ediyorsanız, lastiğinizi eğer yukarıysa sola doğru çeviriyorsunuz. Bakın hepsi çevirmiş. Aşağı doğruysa da eğer sağa doğru çevirmeniz gerekiyor, yokuş aşağıysanız. Eğer yapmıyorsanız polis görürse ya da işte bu ceza kesiciler ceza yazabiliyor. Yani Amerika'da her şey ceza.'