Amerika’nın Savaşta Kullandığı Uçaklara Tapan Halkın İlginç Hikayesi

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.03.2026 - 13:54

II. Dünya Savaşı sırasında Pasifik adalarına inen uçaklar, bazı yerli topluluklar için ilahi bir olay olarak görüldü. Gökyüzünden gelen kargolar, yeni bir inanç sisteminin doğmasına yol açtı. Savaş sona erdiğinde ise bu “mucizelerin” geri dönmesi için ritüeller yapılmaya başlandı. İnsanlar uçakları çağırmak için askerleri taklit etti, kuleler inşa etti. Bu sıra dışı inanış, bugün hâlâ “kargo kültü” olarak anılıyor. 

Tarihin en yıkıcı dönemlerinden biri olan II. Dünya Savaşı, yalnızca ülkelerin sınırlarını değil, bazı toplumların inanç sistemlerini de kökten değiştirdi.

Güney Pasifik’te ortaya çıkan “kargo kültü” ise bunun en dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Pasifik Okyanusu’nun uzak adalarında yaşayan yerli topluluklar, 1940’lı yıllara kadar dış dünyayla sınırlı bir etkileşim içindeydi. Doğayla uyum içinde sürdürülen yaşam, modern teknolojiden büyük ölçüde uzaktı. Ancak II. Dünya Savaşı’nın bölgeye ulaşmasıyla bu durum bir anda değişti.

Amerikan ordusu, stratejik nedenlerle Melanezya’daki adalara üsler kurmaya başladı. Bu üslerle birlikte adalara daha önce hiç görülmemiş nesneler ulaştı. Uçaklarla taşınan kutular dolusu yiyecek, giysi, tıbbi malzeme ve çeşitli teknolojik araçlar, yerli halk için adeta açıklanamaz bir olaydı.

Gökyüzünden gelen bu kargolar, bazı topluluklar tarafından doğaüstü bir gücün hediyesi olarak yorumlandı.

Uçaklar ve onları kullanan askerler ise bu armağanları getiren kutsal varlıklar ya da aracılar olarak görülmeye başlandı. Savaşın sona ermesiyle birlikte askerler bölgeden ayrıldı ve kargo akışı kesildi. Ancak bu durum, oluşan inancı ortadan kaldırmadı. Aksine bazı topluluklar, bu göksel hediyelerin geri dönmesi için çeşitli ritüeller geliştirdi.

Adalarda tahta malzemelerle pistler ve kontrol kuleleri inşa edildi. İnsanlar askerleri taklit eden kıyafetler giydi, telsiz benzeri düzenekler yaptı. Amaç, gökyüzünden yeniden uçakların gelmesini sağlamaktı.

Bu ilginç inanç sistemi, zamanla “kargo kültü” olarak adlandırıldı. Modern teknolojinin, daha önce hiç deneyimlememiş toplumlar tarafından mistik bir anlamla yorumlanması, bu tür inanışların doğmasına zemin hazırladı.

İlginizi çekebilir:

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
