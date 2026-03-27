Amerika’nın Savaşta Kullandığı Uçaklara Tapan Halkın İlginç Hikayesi

Güney Pasifik’te ortaya çıkan “kargo kültü” ise bunun en dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Pasifik Okyanusu’nun uzak adalarında yaşayan yerli topluluklar, 1940’lı yıllara kadar dış dünyayla sınırlı bir etkileşim içindeydi. Doğayla uyum içinde sürdürülen yaşam, modern teknolojiden büyük ölçüde uzaktı. Ancak II. Dünya Savaşı’nın bölgeye ulaşmasıyla bu durum bir anda değişti.

Amerikan ordusu, stratejik nedenlerle Melanezya’daki adalara üsler kurmaya başladı. Bu üslerle birlikte adalara daha önce hiç görülmemiş nesneler ulaştı. Uçaklarla taşınan kutular dolusu yiyecek, giysi, tıbbi malzeme ve çeşitli teknolojik araçlar, yerli halk için adeta açıklanamaz bir olaydı.