İçerik Üreticisi, iPhone'daki Turuncu ve Yeşil Işıkların Neden Yandığını Açıkladı

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.03.2026 - 15:31

Bir içerik üreticisi, paylaştığı video ile iPhone’larda görülen yeşil ve turuncu ışıkların ne anlama geldiğini açıkladı. Kullanıcıların sık sık karşılaştığı bu küçük göstergelerin aslında önemli bir güvenlik işareti olduğunu belirten içerik üreticisi, konuyu basit bir dille anlattı.

İçerik üreticisi, videoda turuncu ışığın mikrofonun aktif olduğunu, yeşil ışığın ise kameranın kullanımda olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bu sistemin, telefonun hangi donanımının çalıştığını kullanıcıya anlık olarak bildirdiğini ifade etti. Özellikle dikkat çeken noktalardan birinin ise bu ışıkların herhangi bir uygulama açık değilken yanması olduğunu belirten içerik üreticisi, 'Peki herhangi bir uygulama kullanmazken bu ışıklardan biri yanarsa? O zaman biri seni dinliyor ya da izliyor olabilir. Ayarlara gidip kamera ve mikrofon erişimi verdiğin uygulamaları kontrol ederek sorunu çözebilirsin. Sosyal medyayı daha bilinçli kullanmak istiyorsan beni takip etmeyi unutma.' ifadelerini kullandı.

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
