Eski Çoraplar Altın Değerinde: Bahçıvanların Hasadı Artırmak İçin Gizli Yöntemi

Ağaç Bağlama İpi: Taytların bacak kısımlarını şeritler halinde kesin. Bu şeritler, genç ağaçları destek çubuklarına bağlamak için mükemmeldir Taytlar hem çok güçlüdür ve rüzgara dayanıklıdır, hem de çok esnektir. Bu sayede ağaç büyüdükçe gövdesini sıkmaz ve kabuğuna zarar verip onu boğmaz.