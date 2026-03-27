Eski Çoraplar Altın Değerinde: Bahçıvanların Hasadı Artırmak İçin Gizli Yöntemi

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.03.2026 - 22:52

Eskiyen çorap ve taytlar artık çöpe gitmiyor, bahçede yeniden hayat buluyor. Bahçıvanlar bu ürünleri bitki bağlama, koruma ve depolama gibi birçok alanda kullanıyor. Yumuşak ve esnek yapıları sayesinde bitkilere zarar vermeden destek sağlıyor. Aynı zamanda doğal bir koruma görevi görüyor. 

Günlük hayatta çoğu kişinin çöpe attığı eski çorap ve taytlar, bahçe işlerinde şaşırtıcı bir şekilde işe yarıyor.

Deneyimli bahçıvanlar, bu ürünleri pratik çözümlere dönüştürüyor.  Esnek ve dayanıklı yapıları sayesinde bu tekstil ürünleri bitkileri desteklemekten mahsulü korumaya kadar pek çok alanda kullanılıyor.

Bahçıvanlar özellikle taytları şeritler halinde keserek ağaç ve bitkileri bağlamak için tercih ediyor.

Ağaç Bağlama İpi: Taytların bacak kısımlarını şeritler halinde kesin. Bu şeritler, genç ağaçları destek çubuklarına bağlamak için mükemmeldir Taytlar hem çok güçlüdür ve rüzgara dayanıklıdır, hem de çok esnektir. Bu sayede ağaç büyüdükçe gövdesini sıkmaz ve kabuğuna zarar verip onu boğmaz.

Çoraplar ise meyve ve sebzeleri korumada öne çıkıyor.

Ürünlerin üzerine geçirilen çoraplar, hava almayı engellemeden zararlılara karşı doğal bir kalkan oluşturuyor.

Saksı Depolama Sistemi (Saksı Otomatı):

Bir taytın veya uzun çorabın bacak kısmını kesin ve üstten bir yere (duvara veya kapıya) asın. İçine küçük plastik saksılarınızı üst üste dizerek yerleştirin. İhtiyacınız olduğunda en alttaki saksıyı basitçe çekip alabilirsiniz. Tıpkı bir bardak otomatı gibi çalışır ve bahçe kulübenizdeki dağınıklığı anında çözer.

İlginizi çekebilir:

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
