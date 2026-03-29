Rivayet Gerçek Oldu: Bursa'da 600 Yıllık Caminin Altından 'Gizemli Sistem' Çıktı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.03.2026 - 10:51

Bursa’da yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında kimsenin beklemediği bir detay gün yüzüne çıktı. Muradiye Camii içinde ortaya çıkan bu yapı tam 600 yıllık! Üstelik sadece bir havuz değil, yer altına uzanan gizemli bir sistem de bulundu. İlk başta “rivayet” denilen şeyin gerçek çıkması herkesi şaşkına çevirdi. 

Bursa’da devam eden restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan detay, tarih meraklılarını heyecanlandırdı.

Muradiye Camii içerisinde yapılan kazı ve araştırmalar sonucunda, yaklaşık 600 yıllık olduğu değerlendirilen bir havuz gün yüzüne çıkarıldı. Fatih Sultan Mehmet’in babası II. Murad tarafından yaptırılan camide ortaya çıkan bu havuzun, uzun yıllardır tamamen gizli kaldığı öğrenildi.

Üstelik bu keşif sadece bir yapıdan ibaret değil.

Aynı zamanda caminin altında uzanan bir kanal sistemi de bulundu. İşin en dikkat çekici kısmı ise bu keşfin bir “rivayetle” başlamış olması. Restorasyon çalışmalarını yürüten ekip, diğer Osmanlı camilerinde benzer havuzların bulunmasından yola çıkarak burada da olabileceğini düşünmüş. Ve yapılan çalışmalar sonucunda bu ihtimal gerçeğe dönüşmüş.

Ortaya çıkarılan havuzun sekizgen yapıda olduğu ve çini bordürlerle çevrili olduğu belirtiliyor.

Anlatılanlara göre bu havuz sadece estetik bir unsur değil; aynı zamanda akustik bir görev üstleniyordu. Yani camide sohbet edenlerin sesleri birbirine karışmasın, ibadet edenler rahatsız olmasın diye doğal bir “ses düzenleyici” olarak kullanılmış olabilir.

Bu arada benzer havuzların Bursa’daki Bursa Ulu Camii ve Yeşil Camii gibi yapılarda hâlâ aktif olarak kullanıldığı da biliniyor.

Bu da Muradiye’deki yapının aslında Osmanlı mimarisinin önemli bir parçası olduğunu gösteriyor. Ancak keşif bununla sınırlı değil. Kazılar sırasında caminin altında doğudan batıya ve kuzeyden güneye uzanan bir kanal sistemi de bulundu. Bu sistemin tam olarak ne işe yaradığı henüz netleşmiş değil. Bunun bir havalandırma hattı mı, drenaj sistemi mi yoksa farklı bir mühendislik çözümü mü olduğunu araştırılıyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
