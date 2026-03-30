PlayStation Tuşlarıyla Japon Sınavlarının Bağlantısı Ne?

Daire (Maru) Japonya’da “doğru” anlamına geliyor. Sınavlarda doğru cevaplar kırmızı bir daire ile işaretleniyor. Bu yüzden oyunlarda da uzun süre “onay” tuşu olarak kullanıldı.

Çarpı (Batsu) ise tam tersi. Yanlış, iptal ya da reddetme anlamına geliyor. Yani Japon oyuncular için çarpıya basmak = “hayır” demekti.

Üçgen (Sankaku) biraz daha farklı. “Tam doğru değil” gibi ara bir anlam taşıyor. Aynı zamanda Japon felsefesinde yukarı yönü, yani bakış açısını ve hareketi simgeliyor. O yüzden oyunlarda genelde kamera ya da yönle ilgili işlevlerde kullanılıyor.

Kare (Shikaku) ise bir sayfa ya da yüzey anlamına geliyor. Yani bilgiye erişim, menü, envanter… Bu yüzden kare tuşu çoğu oyunda menü açmakla ilişkilendiriliyor.