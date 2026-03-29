Ameliyata Girerken Öğrendi: 10 Yıldır Ehliyetinde Yazan Kan Grubu Yanlışmış!

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.03.2026 - 15:29

Burun ameliyatı için hastaneye yatan bir vatandaş, ameliyat öncesi yapılan kan grubu testinde büyük bir şok yaşadı. Yaklaşık 10 yıldır ehliyetinde A Rh Pozitif yazan ve bu bilgiye dayanarak kan grubunu 'pozitif' olarak bilen hastanın, gerçekte A Rh Negatif olduğu anlaşıldı. Eşi duruma isyan etti. 

İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları...

Ameliyat öncesi kontrolleri sırasında sağlık ekiplerinin kan grubunu sorması üzerine, hasta ve eşi kendinden emin bir şekilde "pozitif" cevabını vererek ehliyetlerini gösterdi.

Ancak yapılan tahliller gerçeği ortaya çıkardı. Hastanın eşi, durumu sosyal medyada paylaşarak yaşadıkları şaşkınlığı ve endişeyi şu sözlerle dile getirdi:

'Ya bugüne kadar bir şey olsaydı da acilen kan verme ihtiyacı duysalardı? Ehliyetine bakıp pozitif kanı verselerdi ne olacaktı? 10 yıldır yanlış kan grubuyla geziyormuş'.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
