Dünyada Tek O da Gümüşhane'de: Fatih Sultan Mehmet'in Namaz Kıldığı Çatısı Gökyüzü Olan Caminin Hikayesi

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bu cami, doğayla iç içe ibadet imkanı sunmasıyla öne çıkıyor. İçerik üreticisinin anlattığına göre; caminin kökeni, 1461 yılındaki Trabzon seferine dayanıyor. Sefer sırasında ordusuyla bu bölgeden geçen Fatih Sultan Mehmet, yakın arkadaşı Kadir Ağa ile buluşuyor. Cuma namazını kılmak için bu alanın etrafını çeviren padişah ve askerleri, bölgedeki ilk ibadeti gerçekleştiriyor.

O günden bu yana mimari yapısı korunarak günümüze ulaşan caminin etrafı zamanla betonla çevrilmiş ve yanına iki görkemli minare eklenmiştir. Ancak gelenek bozulmamış; caminin üstü kapatılmamıştır.