Dünyada Tek O da Gümüşhane'de: Fatih Sultan Mehmet'in Namaz Kıldığı Çatısı Gökyüzü Olan Caminin Hikayesi

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.03.2026 - 14:56

Gümüşhane'nin doğal güzellikleri arasında yer alan Kadırga Yaylası, dünyada benzeri olmayan mimarisiyle dikkat çeken 'açık hava camisi'ne ev sahipliği yapıyor. Bir içerik üreticisi, Fatih Sultan Mehmet’ten günümüze uzanan bu sıra dışı yapının hikayesini anlattı.

Gümüşhane’de bulunan Kadırga Yaylası Camii, çatısı olmayan, sadece etrafı çevrili ve iki minaresi bulunan yapısıyla Türkiye’nin ve dünyanın en ilginç mimari yapılarından biri olarak biliniyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bu cami, doğayla iç içe ibadet imkanı sunmasıyla öne çıkıyor. İçerik üreticisinin anlattığına göre; caminin kökeni, 1461 yılındaki Trabzon seferine dayanıyor. Sefer sırasında ordusuyla bu bölgeden geçen Fatih Sultan Mehmet, yakın arkadaşı Kadir Ağa ile buluşuyor. Cuma namazını kılmak için bu alanın etrafını çeviren padişah ve askerleri, bölgedeki ilk ibadeti gerçekleştiriyor.

O günden bu yana mimari yapısı korunarak günümüze ulaşan caminin etrafı zamanla betonla çevrilmiş ve yanına iki görkemli minare eklenmiştir. Ancak gelenek bozulmamış; caminin üstü kapatılmamıştır.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
