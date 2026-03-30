Basketbol Ayakkabıları Neden Gıcırdar? Basit Bir Sürtünme Olayı Değil!

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.03.2026 - 13:32

Basketbol maçlarında sıklıkla duyduğumuz o sesin sırrı çözüldü. Yıllarca sadece sürtünme sanılan bu sesin arkasında çok daha karmaşık bir fizik var. Ayakkabı tabanı aslında zemine sürtünmüyor, sürekli kopup geri çarpıyor! Üstelik bu hareket saniyede binlerce kez tekrarlanıyor. İşin içine bilim girince olay bambaşka bir boyuta taşınıyor. 

Gelin, o gıcırdayan sesin gerçek nedenine birlikte bakalım!

Basketbol izlerken dikkat dağıtan ama bir o kadar da oyunun ruhuna ait olan bir detay var: O keskin gıcırtı sesi…

Oyuncular parkede her adım attığında çıkan bu ses, yıllardır “ayakkabı zemine sürtünüyor” diye açıklanıyordu. Ama gerçek bambaşka. 

Bilim insanlarının incelemelerine göre, bu ses aslında basit bir sürtünme değil. Ayakkabının tabanı, zeminle temas ederken düz bir şekilde kaymıyor. Tam tersine, yüzeydeki küçük noktalar sürekli zeminden kopup geri çarpıyor.

Ve bu olay inanılmaz bir hızda gerçekleşiyor.

Her bir küçük temas noktası saniyede binlerce kez zemine yapışıp ayrılıyor. Bu mikro hareketler, havada basınç dalgaları oluşturuyor. Bizim duyduğumuz o gıcırtı sesi de işte bu dalgaların sonucu.

Yani aslında parkede yürüyen bir oyuncu, farkında olmadan minik “ses patlamaları” yaratıyor.

Peki neden her ayakkabı aynı sesi çıkarmıyor?

Burada devreye ayakkabı tabanının deseni giriyor. Düz tabanlı ayakkabılar, zemine temas ederken daha düzensiz bir etki yaratıyor. Bu yüzden ortaya çıkan ses daha boğuk ve dağınık oluyor.

Ama desenli tabanlar… işte olay burada değişiyor. Paralel çizgili veya çıkıntılı tabanlar, bu titreşimleri adeta düzenli bir hale getiriyor. Böylece ortaya daha net, daha tiz ve “temiz” bir ses çıkıyor. Yani o profesyonel maçlardaki keskin gıcırtının sebebi aslında taban tasarımı.

Kısacası, o sahada duyduğumuz ses sadece bir yan etki değil. Tam anlamıyla fizik, tasarım ve hareketin birleşimi.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
