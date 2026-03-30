Basketbol Ayakkabıları Neden Gıcırdar? Basit Bir Sürtünme Olayı Değil!

Burada devreye ayakkabı tabanının deseni giriyor. Düz tabanlı ayakkabılar, zemine temas ederken daha düzensiz bir etki yaratıyor. Bu yüzden ortaya çıkan ses daha boğuk ve dağınık oluyor.

Ama desenli tabanlar… işte olay burada değişiyor. Paralel çizgili veya çıkıntılı tabanlar, bu titreşimleri adeta düzenli bir hale getiriyor. Böylece ortaya daha net, daha tiz ve “temiz” bir ses çıkıyor. Yani o profesyonel maçlardaki keskin gıcırtının sebebi aslında taban tasarımı.

Kısacası, o sahada duyduğumuz ses sadece bir yan etki değil. Tam anlamıyla fizik, tasarım ve hareketin birleşimi.