Haberler
Yaşam
Koç Değil Darphane: 1 Milyon 110 Bin Liraya Aldı, Daha Doğmadan Talep Yağdı!

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.03.2026 - 12:42

Balıkesir’de düzenlenen açık artırmada bir koç tam 1 milyon 110 bin liraya alındı. Ancak asıl olay satıştan sonra başladı. Şampiyon koçun daha doğmamış kuzularına bile talep yağdı. Türkiye’nin dört bir yanından üreticiler sıraya girdi. Siparişler şimdiden dolma noktasına geldi. 

İşte “daha doğmadan kazandıran” o yatırımın detayları...

Kaynak: İHA

Bandırma’da düzenlenen damızlık koç satışında, bir Merinos koçu tam 1 milyon 110 bin liraya alıcı buldu.

Koçu satın alan Manyaslı üretici Emre Sömer için bu sadece bir alışveriş değil, geleceğe yapılan büyük bir yatırım oldu. Çünkü asıl kazanç henüz ortada yok… Daha doğrusu doğmadı bile.

Açık artırma oldukça çekişmeli geçti. 50 bin liradan başlayan fiyat, kısa sürede yüz binleri aştı. 500 bin liraya kadar birden fazla üretici yarışırken, son düzlükte sadece iki kişi kaldı. Nefes kesen rekabetin sonunda kazanan Sömer oldu.

Ama hikâye tam da burada ilginçleşiyor.

Şampiyon koçun sürüye katılmasıyla birlikte telefonlar susmamaya başladı. Türkiye’nin dört bir yanından üreticiler, bu özel hayvanın genetik özelliklerini kendi sürülerine katmak için sıraya girdi. Afyonkarahisar’dan Antalya’ya, Konya’dan Bursa’ya kadar birçok ilden talep yağdı.

Şu an için daha ortada kuzu bile yok ama yaklaşık 150 kişi şimdiden sıraya girmiş durumda.

Peki bu kadar ilgiyi çeken ne?

Cevap basit: Genetik kalite. Bu koç, et verimi, fiziksel yapısı ve kan özellikleriyle oldukça üst düzey bir damızlık. Yani ondan doğacak kuzular da yüksek verimli olacak. Bu da üreticiler için ciddi bir kazanç kapısı anlamına geliyor.

Sömer de zaten bu yüzden yüksek fiyatı göze aldığını söylüyor. Ona göre bu rakam büyük gibi görünse de uzun vadede kendini fazlasıyla karşılayacak bir yatırım.

Plan da hazır: Koç, özel olarak seçilen en iyi koyunlarla eşleştirilecek. İlk kuzuların ise yaklaşık 8-10 ay sonra doğması bekleniyor. Tahmini üretim ise 150 ila 200 kuzu arasında. Şu an için ön ödeme alınmıyor ama siparişler neredeyse dolmuş durumda. Fiyatlar ise doğum zamanı piyasa koşullarına göre belirlenecek.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
