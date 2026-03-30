Şükretmek İçin 5 Sebep: Tarihin En Tuhaf ve İğrenç Meslekleri!

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
Bir içerik üreticisi, tarihin en garip ve günümüzde hayal bile edilemeyecek mesleklerini sıraladı. Antik Mısır'dan Orta Çağ'a kadar farklı dönemlere ait bu şaşırtıcı uğraşların anlatıldığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Videoda özellikle Antik Mısır'da firavunların rahatlığı için yapılan fedakarlıklar gözler önüne serildi.

İçerik üreticisi, firavunların yemek yerken ve uyurken sinekler tarafından rahatsız edilmemesi için uygulanan yöntemi şöyle anlattı: 'Antik Mısır'da firavun yemek yerken ve uyurken rahat etsin diye tüm vücudunu balla kaplayıp sinekleri üstüne çekebilirdin. Sinekler üstüne üşüşür, böylece firavun rahat ederdi.' 

18. ve 19. yüzyıllarda tıp eğitiminin gelişmesiyle kadavra ihtiyacı artmıştı. Ancak yasal yollardan kadavra bulmak oldukça zordu. İçerik üreticisi, bu dönemde ortaya çıkan karanlık bir mesleği şöyle açıkladı: 'Gece mezarlıkları kazıp, taze cesetleri çıkartıp tıp fakültelerine satabilirsin.' 

1600'lü yıllarda İngiltere'de sarayda yaşayan prenslerin eğitimi oldukça disiplinliydi. Ancak prenslerin hata yapmaları durumunda öğretmenlerin onları doğrudan cezalandırması uygun görülmezdi. Bu sorunu çözmek için geliştirilen yöntem videoda şöyle aktarılıyor: 'Yaşın biraz küçükse 1600'lerde İngiltere'de prensin arkadaşı olup, onun yerine dayak yiyebilirsin.'

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
