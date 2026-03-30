Şükretmek İçin 5 Sebep: Tarihin En Tuhaf ve İğrenç Meslekleri!

İçerik üreticisi, firavunların yemek yerken ve uyurken sinekler tarafından rahatsız edilmemesi için uygulanan yöntemi şöyle anlattı: 'Antik Mısır'da firavun yemek yerken ve uyurken rahat etsin diye tüm vücudunu balla kaplayıp sinekleri üstüne çekebilirdin. Sinekler üstüne üşüşür, böylece firavun rahat ederdi.'

18. ve 19. yüzyıllarda tıp eğitiminin gelişmesiyle kadavra ihtiyacı artmıştı. Ancak yasal yollardan kadavra bulmak oldukça zordu. İçerik üreticisi, bu dönemde ortaya çıkan karanlık bir mesleği şöyle açıkladı: 'Gece mezarlıkları kazıp, taze cesetleri çıkartıp tıp fakültelerine satabilirsin.'

1600'lü yıllarda İngiltere'de sarayda yaşayan prenslerin eğitimi oldukça disiplinliydi. Ancak prenslerin hata yapmaları durumunda öğretmenlerin onları doğrudan cezalandırması uygun görülmezdi. Bu sorunu çözmek için geliştirilen yöntem videoda şöyle aktarılıyor: 'Yaşın biraz küçükse 1600'lerde İngiltere'de prensin arkadaşı olup, onun yerine dayak yiyebilirsin.'